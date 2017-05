Stoperskou jedničkou ePojisteni.cz ligy je pro Ujfalušiho slávistická opora Simon Deli. „Má ideální míry,“ říká někdejší internacionál na adresu reprezentanta Pobřeží slonoviny. „Na to, jak je vysoký, je i obrovsky rychlý, což je pro obránce důležité. Někdy sice zariskuje, ale jinak je to ideální stoper. Pokud chce fotbalově růst, měl by jít pryč,“ myslí si Ujfaluši.

Líbí se mu i styl plzeňského lídra Romana Hubníka. „Ten navíc může hrát i na pravém beku, čímž jeho cena ještě roste,“ upozorňuje. „Je velice tvrdý a má dobrý timing ve výskoku...“ dodává.

Koho Ujfaluši vybral jako třetího? To jméno vás možná překvapí. „Pro oko diváka předvádí velice sympatickou hru, přestože tolik nevyrostl,“ říká na jeho adresu Ujfaluši. O koho jde? Podívejte se na VIDEO.

<p>Tomáš Ujfaluši zažil pohádkovou kariéru v dresu Fiorentiny, Atlétika Madrid nebo tureckého Galatasaraye. Ve své době patřil k nejlepším stoperům v Evropě, o jeho služby stál i slavný Liverpool. Někdejší hvězda slavného Brücknerova týmu vybírá v pořadu TV iSport LIGA OČIMA HVĚZD nejlepší stopery české ligy: na koho Ujfaluši ukázal?</p> Ujfaluši vybírá NEJ stopery ligy: Deli, Hubník... a jedno překvapení • VIDEO iSport TV