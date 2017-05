Příbramský tahoun Pilík: Je to fotbalová tragédie, ale život jde dál

Jak vám je po těle a na duši?

„Co k tomu říct? Je to fotbalová tragédie, jak se říká. Život jde dál, ale strašně nás to mrzí. Určitě jsme si to neprohráli dnešním zápasem. Jihlavu jsme mleli, držení balonu bylo snad 80:20. Oni nevěděli, kde jsou, ale hraje se na góly.“

Ten první určil ráz zápasu, co?

„Kdyby nám to trefili ze třiceti metrů do víka, tak neřeknu. Ale my dostaneme gól z prvního rohu. Tohle je standardka, na kterou se dá připravit. Od dvacáté minuty jsme jasně dominovali. To, že držíme balon, možná bude někde napsaný, ale je nám to k hovnu.“

Kdy jste prohráli záchranu?

„Když máte po podzimu osm bodů, je to tragédie. Samozřejmě jsme až do konce věřili, že to nakonec zachráníme. Do Jihlavy jsme dokonce jeli o den dřív. Hlavou se mi toho honí víc, ale co bude s fotbalem v Příbrami, to nevím. Spadlo se, bude se prostě hrát druhá liga.“