Rada: Setrvání ve Spartě? Nabídku mám zatím jen na lepší mobilní tarif

Máte za sebou poslední domácí zápas sezony. Už víte, zda budete ve Spartě pokračovat i v té příští?

„Nevím. Máme ještě zápas na Slovácku a doufám, že tam to ještě povedu. (směje se) Spekulace samozřejmě jsou, nebudu říkat, že bych věci, co se píšou, nečetl. To by bylo špatné, kdybych říkal, že to nesleduju, ale to je na rozhodnutí vedení Sparty. Já se soustředím na to, abychom sezonu dohráli pokud možno důstojně, i když teď už prakticky o nic nehrajeme. V uvozovkách, protože pořád hrajeme o čest, o body, o prémie. Ta nabuzenost může být slabší, ale já se budu snažit jet na Slovácko s tím, že tam chceme uspět a že Sparta Praha jinou cestu než vítězství nemůže mít.“

Informovalo vás vedení Sparty o jednáních se zahraničními trenéry Andreou Stramaccionim a Robinem Duttem?

„Samozřejmě že určité kontakty jsou, ale bližší informace nemám. Víceméně to chytám z novin a článků, ve kterých se spekuluje. Ale nechci si s tím zatěžovat hlavu, protože v těchto dnech jsem toho měl vinou nových zranění v kádru dost. Já se tady do poslední chvíle snažím odvést to nejlepší, co umím.“

A neomezuje vás tato situace? Nemáte na příští sezonu třeba jinou nabídku?

„Teď se většina týmu soustředí na závěr ligy, takže nikdo… Možná telefon nějakej, nevím, já se o to nezajímám.“

Takže jednu telefonickou nabídku jste měl?

„Jo, nabízejí mi – lepší tarif. (směje se) Ale jinak nic. Takhle vám to řeknu úplně otevřeně.“

Sparta teď jedná o příchodu Jakuba Jugase a Vukadina Vukadinoviče ze Zlína. To je na vaše doporučení?

„Měli jsme je na svém seznamu případných posil, ale byli tam i jiní hráči. Proto říkám, že tahle situace je trošičku patová, protože si myslím, že o nových hráčích by měl někdo rozhodovat, navázat s nimi kontakt. A nejlepší kontakt podle mě z pohledu hráče je, pokud vás osloví trenér. Když jsem nějakého hráče chtěl, první kontakt s ním jsem měl já, jestli má zájem. A nikomu jsem nikdy negarantoval, že má zaručené místo, dřív se to takhle dělalo. Osobní kontakt je důležitý krok.“

Spartu jste přebíral s osmibodovou ztrátou na druhou Plzeň, která zůstala zachována. Bylo ve vašich silách víc?

„Mělo by být. Odehráli jsme slušné zápasy, ale ještě dodnes nemůžu vykousat prohru v Jihlavě, která byla ze strany nás všech ostudná. A která možná i trošku rozhodla… Ale když si vezmu ta důležitá utkání, pro sebe si říkám, že remíza na Slavii byla vítězství, Plzeň Sparta neporazila tři roky a my jsme to dokázali, s Libercem to bylo taky těžké utkání, ať si každý myslí, co chce. Větší problém jsme měli venku, kde jsme ty body měli možná dělat ve větším množství. Nechci se na to vymlouvat, ale z devíti zápasů, v kterých jsem Spartu vedl, jsme museli v pěti případech měnit sestavu v den utkání.“