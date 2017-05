Sparta už má trenéra! Na vrchol ji má vrátit Ital Stramaccioni

Letenský klub ukončil hledání nového trenéra. Petra Radu od příští sezony vystřídá Ital, který vedl Inter, Udinese a Panathinaikos. Spartu od léta převezme Andrea Stramaccioni! Vše je domluveno, podle informací deníku Sport zbývají jen formality, které by měl jedenačtyřicetiletý expert doladit v Praze v nejbližších dnech.

Vedení letenského klubu má v posledních dnech pořádně nabitý program. Se Slavií se přetahuje o Jakuba Jugase, láká jeho zlínského spoluhráče Vukadina Vukadinoviče a pracuje i na přestupu Eldara Civiče ze Slovácka.

Kromě složitých jednáních o nových posilách vedlo vedení Pražanů v posledních týdnech paralelně také jednání o příchodu nového kouče. Tato otázka je však už vyřešena.

V neděli proběhla v Římě schůzka Andrey Stramaccioniho se sparťanskými šéfy Adamem Kotalíkem a Tomášem Požárem, která skončila pozitivním výsledkem.„Oficiální potvrzení jeho příchodu se dá očekávat každý den,“ sdělil deníku Sport dobře informovaný zdroj.

Vedle Stramaccioniho Sparta jednala i s jeho krajany Franceskem Guidolinem a Christianem Panuccim, jakož i s Němcem Robinem Duttem.

Jedenačtyřicetiletý Stramaccioni však byl od začátku hlavním favoritem, jehož příchod zdržovala pouze platná smlouva s Panathinaikosem Atény. Jelikož se však podle všeho povedlo tuto překážku odstranit, má cestu do Sparty volnou. Do Prahy by měl přiletět ještě tento týden a podepsat smlouvu na dva roky.

Letenský klub má za sebou turbulentní sezonu, během které se na jeho lavičce vyměnili čtyři hlavní trenéři. Zatím posledním je Petr Rada, který k týmu nastoupil po 20. kole, a přes veškerou snahu osmibodovou ztrátu na druhou Plzeň nestáhl. Jeho angažmá však bylo stejně bráno jako provizorní s tím, že od příští sezony se Sparty ujme nový kouč.