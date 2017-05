Opory Zlína? Jugas si prý vybral Slavii, Vukadinovič spíš do Sparty

Už má jasno. Obránce Jakub Jugas dává podle zdrojů Sportu před Spartou přednost atraktivnější nabídce Slavie! Do Edenu ho láká vidina Ligy mistrů, lepší plat a vize pevnějšího místa v sestavě. „Je na hráči, jakou nabídku si vybere,“ zopakoval v pondělí šéf zlínského klubu Zdeněk Červenka. Fastav však byl domluvený na Letné, a to i na přestupu Vukadina Vukadinoviče.

Všechno se zauzlovalo, zkomplikovalo. Ústní dohoda o angažmá stopera Jakuba Jugase a záložníka Vukadina Vukadinoviče ve Spartě neplatí. Čínské peníze mají velkou moc. V tuhle chvíli to vypadá, že kapitán Fastavu přestoupí do Slavie a srbské křídlo k jeho největšímu rivalovi.

„Čeká se prý na to, jak to dopadne s Jugym,“ hlásil v pondělí večer Sportu Vukadinovič. Jeho transfer by však podle dostupných informací neměl být zcela závislý na volbě spoluhráče.

Křemičitý bek vnímá, že by měl v Edenu větší šanci na místo v základu. Jistý je odchod Michaeala Lüftnera do dánského FC Kodaň a podle informací Sportu by měl zamířit do ciziny také druhý elitní stoper Simon Deli.

Na zlínském srdcaři by tak kouč Jaroslav Šilhavý začal stavět novou obranu. S vyhlédnutou posilou už mluvil, Jugasovi se prý jeho představy zamlouvají. „Zatím jsem hráč Zlína,“ nechce nic předjímat.

Totéž platí pro Vukadinoviče, který si osobně vyslechl, že o něj Sparta stojí. Původně naplánovanou zdravotní prohlídku však včera v hlavním městě neabsolvoval. „Jen jsme si popovídali, nic není podepsané. Mám počkat, co bude,“ informoval „Vuky“.

Také on žije v nejistotě. Stejně jako v zimě, kdy se dlouho řešil jeho transfer do Slavie. Nyní má obavy, že by nemusela klapnout ani Sparta. Letenští však údajně hodlají rychlonohého Srba koupit bez ohledu na Jugasovo kývnutí rivalovi. Jen čekají na nástup nového kouče Andrey Stramaccioniho, který má Vukadinovičův příchod posvětit.

