Kysela: Italský kouč Sparty? Beton jsme nehráli. Připomíná mu Šilhavého

A už je to na sto procent? ptal se jablonecký obránce Marek Kysela, jestli Andrea Stramaccioni opravdu půjde trénovat pražskou Spartu. Velmi dobře ho totiž zná z juniorky Interu Milán, za kterou pod ním hrál. „Měl jsem ho jenom jeden rok, ale vlastně ten nejúspěšnější, kdy jsme vyhráli ligu i juniorskou obdobu Ligy mistrů NextGen Series, takže za něj jsem tam prožil ty největší úspěchy,“ říká obránce Jablonce.

Jaký je to trenér?

„Je to mladý, šikovný kouč. S námi pracoval fakt dobře, tréninky měly úroveň, bylo to dobré. Nevím tedy, jak bude s kluky mluvit, ale vím, že anglicky umí dobře. Těžko říci, jak se s kluky srovná, ale trenér je to výborný. Hráli jsme hodně útočný, kombinační, pohledný fotbal. Žádný beton, opravdu jsme hráli hodně dopředu.“

Vyznává i nějaké oblíbené rozestavení?

„Pokud si dobře pamatuji, tak to měnil vždy podle soupeře, ale většinou jsme hráli na jednoho útočníka, na čtyři vzadu a systém diamantu, ale jistý si už nejsem. A také nevím, jak se za tu dobu změnil, už je to přeci jen přes pět let, a tehdy byl hodně mladý.“

Je spíše impulzivní nebo klidnější typ kouče...

„Co byl s námi s juniorkou, tak byl míň impulzivní, ale když jsem ho viděl posledních pár zápasů u áčka, tak tam už byl hodně emotivní. Ovšem áčko a juniorská liga je něco jiného. I když je pravda, že když jsme vyhráli juniorskou obdobu Ligy mistrů, tak tam hodně lítal. Prostě blázen.“ (usměje se)

Takže můžeme říci, že s týmem hodně žije?

„Ano, hodně. I když těžko říci, jak to bude tady. Tam uměl jazyk, všechno znal, opravdu těžko říci, jak ho tady budou brát kluci. S námi se hodně bavil, co třeba říkáme na to, co budeme hrát. Nebylo to tak, že by přišel a řekl, že to bude tak a tak a hotovo. Většinou se s námi o tom poradil a bavil se o tom, jak nám to sedí. Ale to mohlo být také tím, že jsme byli mladší. Nevím, jak bude mluvit se staršími kluky, u áčka jsem ho nezažil, takže nevím, jak tam působí.“

Tehdy mu bylo také „jen“ 35 let.

„Právě. Bylo mu málo. A když přišel do áčka Interu, byli tam i starší kluci. Třeba Zanetti byl dokonce o tři roky starší než on, takže si tam nějak extrémně vyskakovat nemohl. Nemohl tam přijít a klukům říci, že budeme dělat tohle a tohle a tohle, věděl, že to asi nebudou až tak brát od trenéra, který přišel z juniorky.“

Jak třeba řešil případné přestupky?

„To nevím, v tomhle jsem ho nezažil, my jsme dodržovali věci, které jsme měli. Nikdo nějaký vyloženě extra průser neudělal, že by pak něco neodpouštěl. To spíše ten trenér před ním, ten byl v tomto smyslu hodně náročný, ale AndreaStramaccioni už moc ne.“

Jsou trenéři, kteří mají své vyvolené hráče, jak to bylo u něj?

„Do obrany nesahal skoro vůbec. Tam se sehráli čtyři kluci. A když se někdo vyloženě nezranil, tak jsme většinou hráli všichni čtyři a pořád. Ale dopředu se nebojí dát ani někoho mladýho. Jak přešel k áčku, tak myslím, že jednoho dva kluky si tam s sebou na chvilku vzal.“

Takže sází na své v uvozovkách „koně“?

„To určitě. Jsou tam lidé, kteří od něj dostávají více instrukcí než jiní. Ale to také záleží na věku. Třeba já jsem tam byl poslední rok, takže jsem byl v juniorce jeden z nejstarších, takže většinou hodně mluvil i se mnou.“

Kdybyste ho měl přirovnat k nějakému českému trenérovi, koho byste vybral?

„Ani jednoho.“

Proč?

„Nepřijde mi stejný s nikým. Tady se většinou sestavy neustále točí, v Itálii mi to tak nepřišlo. V obraně byla daná čtyřka a ta spolu hrála v podstatě furt. Když někdo vyloženě nekazil, tak hrála jedna a ta samá sestava. Tady mi přijde, že i když někdo hraje dobře, tak se sestava stejně točí a kluci nemají občas ani šanci se pořádně sehrát.“

Tak v tom případě mě napadá kouč Jaroslav Šilhavý, který také sestavu nemění, pokud nemusí.

„To jo, byl tady v Jablonci, to je možná jediný. Dokud to šlapalo, tak se to taky moc neměnilo, to je fakt.“

V čem myslíte, že to bude mít v Česku ze začátku nejtěžší?

„Jsem zvědavý, jak zvládne jazykovou bariéru, protože nevím, jak dobře kluci umí jazyk. Těžko říci, nevím, jestli s sebou bude mít někoho, kdo mu bude s češtinou radit. Jako jediná mě napadá jazyková bariéra, jinak si myslím, že v ničem problém nebude.“