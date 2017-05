Schůzka na nejvyšší úrovni: s Berbrem bude jednat Křetínský i Tvrdík

U jednoho stolu se sejde exkluzivní společnost. Na jedné straně kontroverzní fotbalový boss Berbr a další místopředseda asociace Zdeněk Zlámal, dva představitelé výkonnostního fotbalu. Proti nim dvě těžké váhy zastupující kluby: majitel Sparty Daniel Křetínský a nejvyšší muž Slavie Tvrdík. Plus ještě Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace.

O co jde, je zřejmé: ve hře je nový předseda FAČR i obsazení dalších postů, ale hlavně Berbrova pozice. To, zda bude nadále patřit do fotbalové generality, nebo se stáhne. Za favorita na šéfa asociace je považován nynější generální ředitel asociační marketingové agentury STES Martin Malík. Spolu s ním podali kandidaturu šéf Ondrášovky Libor Duba a fotbalový diplomat a funkcionář Petr Fousek.

Berbr má při tom na volby zásadní vliv: jenž znám ovládáním nižších soutěží a díky armádě bývalých i stále aktivních sudích také mnoha okresních a krajských svazů, čímž si zajišťuje poslušnost delegátů na valných hromadách. Jeho další působení v čele fotbalu veřejně nejrazantněji a opakovaně odmítl Tvrdík, jenž naposledy nadhodil možnost, že pokud bude zvoleno „Berbrovo vedení FAČR“, jím zastupovaná čínská společnost CEFC ukončí podporu českých fotbalových reprezentací. Ta činí cca 22 milionů korun ročně.

Nyní se Tvrdík setká s Berbrem tváří v tvář. To Křetínský s ním z pověření ligových klubů jednal už před více než dvěma týdny, aniž by to veřejně komentoval. Berbr druhý den prohlásil, že nebude kandidovat na nejvyšší post, ale jen na svou stávající funkci místopředsedy. „Vycházíme spolu velmi dobře. On má úžasnou mluvu, mělo to velký vliv,“ uvedl na Křetínského adresu. A začala se šířit zpráva, že další shoda panuje v tom, že šéfem FAČR bude Malík coby průsečík zájmů Sparty či Plzně, šéfa LFA Svobody i Berbra. Respektive jako muž doporučený z vazební věznice stávajícím šéfem FAČR Miroslavem Peltou obviněným z dotačních podvodů.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Berbr: Na předsedu kandidovat nebudu, má osoba je vnímána kontroverzně • VIDEO iSport TV

Konečným cílem, který na jednání zazněl, však bylo a i nadále zůstalo to, aby Berbr vůbec nefiguroval ve výkonném výboru. A tento požadavek by se měl zopakovat na dnešním setkání. Scénářů dalšího postupu je pak několik, závisí na Berbrově reakci, stejně jako na tom, nakolik jednotné budou kluby první a druhé ligy, především Sparta a Slavie, jež mají naplánované setkání ve čtvrtek.

Páteční valná hromada pak může určit nového předsedu (Malíka), nebo také skončit patem, nezvolením žádného z kandidátů. Pokud by dopředu nedošlo k celkově dohodě, druhý postup a odložení voleb o půl roku by podle informací serveru iSport.cz preferovala Slavia, jež se spolu s několika dalšími kluby postavila za Fouskovu kandidaturu. Klub z Edenu by krom jiného údajně navrhoval profesionalizaci pozic ve vedení FAČR se zamezením střetu zájmů.

Není při tom příliš pravděpodobné, že by byl do valné hromady byl z vazby propuštěn Pelta, jak se v posledních dnech spekulovalo v zákulisí. Advokáti obviněných se mezitím měli seznámit s odposlechy v případu údajných manipulací s dotacemi ministerstva školství.