Uhrin se má vrátit do Boleslavi. Bude z něj trenér, nebo sportovní manažer?

Dušan Uhrin mladší by se měl podle informací iSport.cz vrátit do Mladé Boleslavi, kde již v minulosti dvakrát působil jako trenér. Otázkou je, v jaké pozici to bude. Buď jako hlavní kouč, nebo sportovní manažer.

Nevýrazná jarní část a kolísavé výsledky by měly mít v Mladé Boleslavi následky. Středočeši sice uhráli postup do druhého předkola Evropské ligy, ale spokojenost v klubu ani tak moc nepanuje. Proto by mělo dojít podle informací iSport.cz v klubu ke změnám ve sportovním úseku. Vrátit by se měl Dušan Uhrin mladší.

Uhrin vedl Boleslav v minulosti už jako trenér dvakrát, v letech 2004 až 2007 a pak v roce 2009. Středočeši pod ním byli úspěšní, v ročníku 2005/2006 dosáhli v nejvyšší soutěži na druhé místo, v následující sezoně pod jeho vedením slavně vyřadili v Poháru UEFA Marseille.

Nyní by se do Boleslavi mohl vrátit buď jako trenér, nebo jako sportovní manažer. Podle toho by se mělo odvinout i pokračování dosavadního boleslavského trenéra Martina Svědíka.

Pokud by Uhrin přišel jako kouč, Svědík by se měl přesunout do pozice jeho asistenta společně s Petrem Čuhelem, jenž býval Uhrinovým asistentem v Boleslavi a naposledy i ve Slavii.