Střelec Janko o Spartě: Stramaccioni má velké vize. Těším se na Lafatu

Existovala pro vás nějaká možnost v Basileji zůstat?

„Na začátku ano, prodloužení smlouvy bylo na stole. Ale pak se zničehonic změnilo celé vedení klubu, přišli noví lidé s novou filozofií. Chtějí stavět na mladých hráčích, pokud možno přímo z Basileje a okolí. A tyto požadavky bohužel nemůžu splnit, takže z pokračování sešlo. Ale jak se říká – když se jedny dveře zavřou, další se otevírají a já jsem velmi šťastný, že to dopadlo takhle. A těší mě i fakt, že mezi fanoušky Basileje jsem byl docela populární a že byli velmi smutní z mého odchodu. To je vždycky lepší, než když lidé říkají: Konečně je už pryč. Odešel jsem s hlavou nahoře.“

Proč Sparta?

„Protože je to největší klub v Česku a já se cítil poctěn, když vynaložil velké úsilí, aby mě získal. Má velké ambice, což je pro mě také důležité, protože jsem hráč, kterého nebaví hrát o nic, chci vyhrávat trofeje. A lidé z vedení klubu mě ujistili, že speciálně v této sezoně udělají vše pro to, aby se vrátili zpět na vrchol ligy, v níž to v posledních letech nešlo tak, jak doufali. Já tomu chci společně s týmem pomoct. Máme nového trenéra (Andrea Stramaccioni), který má spoustu fantastických zkušeností, znalostí a velké vize. Já jsem jejich součástí, takže jsem velmi pyšný na to, že jsem nyní členem tak velkého týmu, a doufám, že mu pomůžu k naplnění jeho cílů.“

Konzultoval jste svůj příchod do Sparty s jejím novým trenérem Andreou Stramaccionim?

„Samozřejmě, bylo pro mé rozhodnutí důležité slyšet názor kouče, znát jeho vize a ambice, vědět, jaký fotbal chce hrát. Dodal mi velmi dobrý pocit ujištěním, že budu důležitou součástí jeho nového týmu. Také trenér byl důvodem, proč přicházím do Sparty.“

Víte, že byste měl v sestavě Sparty nahradit kapitána Davida Lafatu?

„Pokud já vím, bude pokračovat, ještě se nechystá do důchodu. (směje se) A vím taky, že je to velký hráč, který nastřílel spoustu gólů. Mimochodem – nosí mé šťastné číslo 21, což je pro něj dobré. Těším se, až se seznámíme a lépe se poznáme.“

Jak byste sám sebe jako útočníka popsal?

„Má největší síla je ve vápně. Když jsem zásobován z křídel a ze zálohy dobrými míči, umím být docela účinný a velmi nepříjemný pro soupeřovu obranu. S výjimkou Turecka jsem všude dával góly, to je má největší přednost. Doufám, že ji předvedu i tady v Praze.“

Titulní strana čtvrtečního deníku Sport • Foto Deník Sport

