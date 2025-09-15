Fotbalové přestupy ONLINE: Jásir už je v Olomouci, Slavia přivedla mladého Nigerijce
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 15. září 2025
Konečně! Po několikaměsíčních patáliích s vízy už podle informací iSportu dorazil útočník Jásir Núr do Olomouce, aby se připojil k Sigmě. Čtyřiadvacetiletý Egypťan, kterého zná česká veřejnost z působení v Teplicích, figuruje na evropské soupisce Hanáků pro podzim v Konferenční lize. Po absolvování fyzických testů se vysoký forvard začlení do tréninkového procesu na Andrově stadionu.
V době přestupového šílenství, astronomických částek a obřích platů je klub jako Bohemians vyloženou oázou klidu. Dlouho to vypadalo, že Pražané si Pražané vše odbili na začátku léta, kdy přivedli dva volné hráče a jednoho na hostování, ale v závěru přestupního okna se ještě vytáhli s útočníkem Ericem Ramírezem. „Brzdil bych optimismus. Kontrakt je podepsaný, ale ještě nepodstoupil zdravotní prohlídku,“ varoval kouč Jaroslav Veselý po výhře 1:0 nad Slováckem. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 12. září 2025
Slavii posílil osmnáctiletý nigerijský záložník Mubarak Suleiman. Po jarních testech přichází z akademie Right 2 Win, své působení v Praze zahájí jako hráč druholigového B-týmu sešívaných.
Tohle může být terno. Brněnská Zbrojovka potvrdila příchod talentovaného záložníka Martina Gjorgijevského (20), reprezentanta Severní Makedonie v kategorii U21. „Je to čistá desítka, perfektní a klidná na míči. Moc se mi líbí,“ uvedl pro web iSport jeho krajan a obránce Slovácka Andrej Stojčevski, jenž s mladým záložníkem působil před pár lety v celku Brera Strumica. Více čtěte ZDE >>>
Reprezentaci Moldavska po debaklu 1:11 od Norska v kvalifikaci o mistrovství světa už nepovede Serghei Clescenco. Třiapadesátiletý trenér se funkce vzdal. O jeho rezignaci po úterní nejvyšší porážce v historii moldavské reprezentace informoval tamní svaz. „Během společných čtyř let jsme prožili mnoho emocí. Některé byly méně příjemné, za což se omlouvám, ale také bylo mnoho krásných. Během celé doby jsem cítil podporu od hráčů, fanoušků i členů svazu, za což vám všem děkuji,“ řekl bývalý reprezentant Clescenco.
Zkušený mexický brankář Guillermo Ochoa bude v této sezoně působit v Limassolu. Kyperský klub oznámil, že čtyřicetiletého účastníka pěti mistrovství světa angažoval na jeden rok, smlouva vstoupí v platnost po úspěšném absolvování lékařské prohlídky.
Zprávy ze dne 11. září 2025
Guinejský reprezentant Abdoulaye Sylla se stal po úspěšném hostování kmenovým hráčem olomoucké Sigmy. Hanáci s předstihem uplatnili na pětadvacetiletého defenzivního záložníka opci. Sylla do Sigmy zamířil v lednu původně na rok z druholigového Vyškova, který nyní působí v Příbrami. V nejvyšší soutěži dosud odehrál 14 soutěžních zápasů a podílel se na zisku domácího poháru.
Co to je za posilu? Jasně, klub, odkud přichází, zní na první dobrou honosně, jenže Garang Kuol, dvacetiletý Australan, v Newcastlu United rozhodně nepatřil do kádru prvního mužstva složeného bohatým majitelem pro úspěch v Premier League. Přesto po něm při rozsáhlé rekonstrukci kádru sáhla pražská Sparta. Připraven pro první tým nebude hned tak, to je nyní zřejmé. Více čtěte ZDE>>>
Dánský reprezentant Christian Eriksen po konci v Manchesteru United podepsal smlouvu s Wolfsburgem. Třiatřicetiletý záložník se stane šestým Dánem v sestavě bundesligového celku.
Zprávy ze dne 10. září 2025
Staronový spoluhráč pro Tomáše Součka! West Ham přivedl jako volného hráče Lukasze Fabiaňského, který klub po konci minulé sezony po vypršení kontraktu opustil. Londýnsý celek tím řeší neuspokojivé výkony brankářů Madse Hermansena a Alphonse Areoly, zkušený Polák má tak šanci znovu zabojovat o post jedničky.
Fotbalisty Slavie od zimy posílí nigerijský pravý wingbek Samuel Isife z jiného pražského celku Dukly. Zbytek podzimu ještě jednadvacetiletý hráč stráví na Julisce, v Edenu s úřadujícím českým mistrem podepsal smlouvu do 31. prosince 2029.
Přestupovou částku ani jedna ze stran podle zvyklostí nezveřejnila, Dukla nicméně uvedla, že jde o historicky rekordní přestup z Julisky. „Sammy k nám přišel na začátku uplynulého přestupního období a už během něj došlo k jeho transferu do mužstva, které hraje Ligu mistrů, přestože se k němu připojí až od ledna. Jde o mimořádný typ přestupu, který je odměnou za hráčův talent, pracovitost i charakterové vlastnosti. Z obyčejného kluka se stal špičkový profesionální fotbalista,“ uvedl sportovní ředitel Dukly Martin Hašek.
Italský reprezentant Gianluigi Donnarumma se po přestupu z Paris Saint-Germain do Manchesteru City stal nejlépe placeným brankářem světa. Podle deníku La Repubblica si šestadvacetiletý fotbalista do roku 2030 vydělá jen na základě fixního platu po zdanění zhruba 78 milionů eur (asi 1,9 miliardy korun). V případě využití opce na další rok inkasuje Donnarumma ještě 19 milionů eur. Další bonusy až do výše tří milionů eur jsou podle listu vázány na splnění týmových cílů, jako jsou vítězství v Premier League či Lize mistrů. Bonus získá také za zápasy bez inkasovaného gólu.
Stal se jednou ze sedmi posil posledního mančaftu ligové tabulky, která dorazila v závěrečný den transferového okna. Do Pardubic přišel také útočník Daniel Smékal, čahoun se sedmnácti starty za Baník. Forvard přestoupil z Podbrezové, jejíž vysoký funkcionář naznačil, že vyjednával nejen s východočeským klubem. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 9. září 2025
Nástupcem Josého Mourinha na lavičce Fenerbahce se stal bývalý kouč belgické reprezentace Domenico Tedesco. Devětatřicetiletý italský rodák s německým pasem podepsal v novém působišti dvouletou smlouvu. Tedesco mimo jiné povede Fenerbahce v listopadovém utkání 4. kola Evropské ligy na stadionu Viktorie Plzeň.
Fotbalisté Jablonce těsně před pondělní uzávěrkou přestupů stihli přivést ještě dvaadvacetiletého útočníka Beniho Makouanu z ukrajinské Polissje Žytomyr. Reprezentant Konžské republiky bude na Střelnici hostovat do konce aktuální sezony s opcí na přestup.
Makouana se k týmu připojí hned po vyřízení vízových povinností. „Beni má velmi dobré fotbalové předpoklady. Je atletický, rychlý a dobře technicky vybavený levonohý útočník,“ představil novou tvář v kádru sportovní ředitel Zdeněk Koukal.
Odvolaného trenéra Nuna Espírita Santa u fotbalistů Nottinghamu nahradil bývalý kouč Tottenhamu Ange Postecoglou.
Jak už iSport informoval v pondělí, Hradec Králové získal v poslední den přestupního období hned dvě posily z Olomouce. K Východočechům zamířil na přestup slovenský pravý bek či záložník Juraj Chvátal, který s „Votroky“ podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu. Obránce Jakub Elbel pak bude v novém klubu do konce sezony hostovat.
Potvrzeno. Liberec těsně před uzavřením přestupového okna získal na roční hostování ofenzivního hráče Daniela Ruse (19) ze Sparty. Součástí dohody není opce na trvalý přestup.
V Nottinghamu skončil s okamžitou platností trenér Nuno Espírito Santo. Portugalský kouč, jenž v minulé sezoně dovedl tým poprvé po 30 letech k postupu do pohárové Evropy, doplatil na napjaté vztahy s majitelem klubu a stal se prvním odvolaným trenérem v této sezoně Premier League. O jeho propuštění informovali zástupci Forest na webu. Jméno Nunova nástupce zatím nezveřejnili.