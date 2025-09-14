Sabou se sápal na Vindahla, byl vyloučen. Horejš: Nesedneme si ze Sparty na prdel
Snad už to ani - bohužel pro Východočechy - nepřekvapí, že fotbalový Hradec Králové bude mít po ligovém duelu v zápise zanesenou červenou kartu. V ročníku se to před střetem se Spartou, výroční nedělí pro černobílý klub, stalo třikrát. Další čárka do seznamu přišla i při zápase s Letenskými, tentokrát se neudržel sportovní ředitel Jiří Sabou.
Jakési pnutí mezi Peterem Vindahlem, brankářem Sparty, a hradeckou lavičkou bylo znát už během prvního poločasu. Dánský čahoun se pustil do rozepře s trenérem Davidem Horejšem, slovní spor však trval jen pár okamžiků.
„Vadilo mi, že si stěžuje, že náš brankář drží o vteřinu déle balon. Co si myslí? Že si sedneme na prdel? Tohle mi vadilo,“ říkal Horejš. Pánové se brzy otočili každý na jinou stranu a byl klid.
Jenže ten nevydržel dlouho. Když začínala přestávka, tak se v tunelu střetl Vindahl se sportovním ředitelem Jiřím Sabou. Hradecký funkcionář se na něj sápal, proto viděl červenou kartu.
Na konci pauzy pak nakvašeně proběhl tiskovým střediskem a rychle zmizel.
Co stojí v zápise?
Rozhodčí Jan Beneš situaci rozebral v zápise: „Hrubé nesportovní chování, fyzicky napadl soupeře při odchodu z hrací plochy v prostoru před tunelem - strčení rukou do oblasti hlavy vyšší než zanedbatelnou silou.“
„Nechci o tom moc mluvit, ale ještě jsem nezažil, aby došlo k něčemu mezi funkcionářem a hráčem. To by se nemělo stávat,“ divil se sparťanský trenér Brian Priske. „Nevím, jestli tam bylo víc emocí než v jiných zápasech. Chceme všichni vyhrát, ale nemůže se to stávat a tady to nebylo poprvé.“
Sabou je známý svou výbušností, ostatně takový býval už jako hráč. Ve 253 ligových startech nasbíral čtyři vyloučení a pětašedesát žlutých karet. Také jako hradecký bafuňář byl několikrát napomínán, nezapomenutelná byla chvíle z listopadu minulého roku, kdy mu chtěl sudí Jan Beneš ukázat kartu na konci střetnutí se Slavií. Sabou však bleskově zmizel do zázemí Malšovické arény, a proto byl podle pravidel sankcionován kouč Horejš. Ten pak nesměl v dalším kole na lavici, v Liberci scházel, protože šlo o jeho čtvrtou žlutou v sezoně.
Nyní čeká podle všeho distanc sportovního ředitele, který je v zápisu uváděn jako technický doprovod.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu