Sabou a tělesné napadení Vindahla: Co mu hrozí? Komise aktéry nejspíše vyslechne
Za to, že vztáhl ruku na obličej soupeře, dostane Jiří Sabou trest od disciplinární komise. Jak bude vysoký? Bude záležet na tom, k jakému bodu paragrafu se fotbalový soud přikloní. V horší variantě se postih pohybuje v rozmezí zákazu činnosti na tři týdny až půl roku a s pokutou do 50 tisíc korun.
Je téměř jisté, že hradecký funkcionář bude souzen podle paragrafu 48 disciplinární řádu s názvem Tělesné napadení. Pak bude podstatné, k jakému bodů se komise přikloní. Může to být jednička, nebo trojka.
Základní znění obou paragrafů vypadá takto: „Kdo se v souvislosti s utkáním dopustí tělesného napadení soupeře, spoluhráče, trenéra nebo jiné osoby cloumáním, vražením, kopnutím, udeřením anebo jiným podobným způsobem…“. Ovšem trojka navíc obsahuje spojení „vyšší intenzita“ a „zvlášť hrubý způsob“ a pochopitelně vyžaduje tvrdší postih.
Hrozí trest i na půl roku
Kdo sledoval záznam situace, viděl Sabouovu levačku položenou na tváři brankáře Petera Vindahla a snad – jakkoli to zní podivně – i prst vtlačený do ucha, což ovšem není průkazné… Určitě nepříjemné, ale nijak „zvlášť hrubé“.
To by byl argument pro jedničku.
Ovšem rozhodčí utkání Jan Beneš do zápisu uvedl: „Hrubé nesportovní chování, fyzicky napadl soupeře při odchodu z hrací plochy v prostoru před tunelem – strčení ruku do oblasti hlavy vyšší než zanedbatelnou silou.“
To spíš navádí k trojce.
Komise si pravděpodobně aktéry incidentu vyslechne. Pokud se přikloní k mírnějšímu postihu, bude Jiří Sabou potrestán „zákazem činnosti až na dva měsíce nebo peněžitou pokutou až do výše 25 000 korun“. V případě přísnějšího bodu paragrafu mu hrozí „zákaz činnosti na tři týdny až šest měsíců, popřípadě i peněžitá pokuta až do výše 50 000 korun“.
A pak je tu otázka, do jaké míry hradeckému funkcionáři vůbec případný postih vadí. Asi takto: není to tak citelné jako v případě hráče, ale Jiří Sabou je člověk, který je na lavičce rád.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu