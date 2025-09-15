Předplatné

Sabou a tělesné napadení Vindahla: Co mu hrozí? Komise aktéry nejspíše vyslechne

Video placeholder
SESTŘIH: Hradec Králové - Sparta 2:1. Domácí šokovali v úvodu, Letenští přišli o první místo
Sportovní ředitel Hradce Králové Jiří Sabou
David Horejš podepsal v Hradci Králové novou smlouvu do konce sezony 2026/27
Trenér David Horejš slaví výhru Hradce nad Olomoucí, za ním se raduje sportovní ředitel Jiří Sabou
Jiří Sabou, sportovní ředitel Hradce (zcela vpravo)
Sportovní ředitel Hradce Králové Jiří Sabou
Fotogalerie
Ondřej Škvor
Chance Liga
Za to, že vztáhl ruku na obličej soupeře, dostane Jiří Sabou trest od disciplinární komise. Jak bude vysoký? Bude záležet na tom, k jakému bodu paragrafu se fotbalový soud přikloní. V horší variantě se postih pohybuje v rozmezí zákazu činnosti na tři týdny až půl roku a s pokutou do 50 tisíc korun.

Je téměř jisté, že hradecký funkcionář bude souzen podle paragrafu 48 disciplinární řádu s názvem Tělesné napadení. Pak bude podstatné, k jakému bodů se komise přikloní. Může to být jednička, nebo trojka.

Základní znění obou paragrafů vypadá takto: „Kdo se v souvislosti s utkáním dopustí tělesného napadení soupeře, spoluhráče, trenéra nebo jiné osoby cloumáním, vražením, kopnutím, udeřením anebo jiným podobným způsobem…“. Ovšem trojka navíc obsahuje spojení „vyšší intenzita“ a „zvlášť hrubý způsob“ a pochopitelně vyžaduje tvrdší postih.

Hrozí trest i na půl roku

Kdo sledoval záznam situace, viděl Sabouovu levačku položenou na tváři brankáře Petera Vindahla a snad – jakkoli to zní podivně – i prst vtlačený do ucha, což ovšem není průkazné… Určitě nepříjemné, ale nijak „zvlášť hrubé“.

To by byl argument pro jedničku.

Ovšem rozhodčí utkání Jan Beneš do zápisu uvedl: „Hrubé nesportovní chování, fyzicky napadl soupeře při odchodu z hrací plochy v prostoru před tunelem – strčení ruku do oblasti hlavy vyšší než zanedbatelnou silou.“

To spíš navádí k trojce.

Komise si pravděpodobně aktéry incidentu vyslechne. Pokud se přikloní k mírnějšímu postihu, bude Jiří Sabou potrestán „zákazem činnosti až na dva měsíce nebo peněžitou pokutou až do výše 25 000 korun“. V případě přísnějšího bodu paragrafu mu hrozí „zákaz činnosti na tři týdny až šest měsíců, popřípadě i peněžitá pokuta až do výše 50 000 korun“.

A pak je tu otázka, do jaké míry hradeckému funkcionáři vůbec případný postih vadí. Asi takto: není to tak citelné jako v případě hráče, ale Jiří Sabou je člověk, který je na lavičce rád.

21

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta861117:919
3Jablonec853012:518
4Plzeň843116:715
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Bohemians73135:810
10Hr. Králové823310:129
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko81254:105
14Ostrava61144:74
15Teplice71068:163
16Pardubice70258:182
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

