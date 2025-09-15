Předplatné

Shrnutí 8. kola iSport Fantasy: nejslabší kolo Trenérů a nejlevnější ideální jedenáctka

Shrnutí 8. kola iSport Fantasy: Nejslabší kolo Trenérů a nejlevnější ideální jedenáctka
Shrnutí 8. kola iSport Fantasy: Nejslabší kolo Trenérů a nejlevnější ideální jedenáctkaZdroj: iSport.cz
Mojmír Chytil slaví gól do sítě Karviné
Lukáš Vorlický se raduje ze své druhé branky proti Karviné
Lukáš Vorlický se raduje ze své druhé branky proti Karviné
Lukáš Provod poslal utaženou ranou Slavii do vedení
Slávisté slaví branku Lukáše Provoda
Hradecká radost po výhře nad Spartou
Euforie kapitána Hradce Tomáše Petráška po vítězství nad Spartou
13
Fotogalerie
Adam Papoušek
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Ligu potkala první reprezentační pauza v sezoně, což se výrazně projevilo v bodování iSport Fantasy. Většina opor o víkendu totiž neprodukovala jako obvykle, což dalo prostor levnějším borcům. Trenéři v průměru nasbírali pouhých 26 bodů. Doposud nejnižší číslo bylo pětatřicet.

Začni hrát iSport Fantasy

Ideální sestava

Dvojí zastoupení v sestavě mají pouze Bohemians a Liberec. Brankář Michal Reichl zapsal osm bodů a do ideálního týmu kola se dostal podruhé v sezoně. Jeho spoluhráč Vladimír Zeman poprvé. Slovan v nejlepší jedenáctce reprezentují Petr Hodouš a Ermin Mahmič. Oba jsou v ideální sestavě poprvé.

Nejdražším hráčem je sedmimilionový Matyáš Vojta, který zapsal výborných 11 bodů. Předčil ho pouze Lamin Jawo z Jablonce (v sestavě kola podruhé), který má na kontě 12 bodů. Externího dodavatele dat jsme však požádali o dopsání asistence na Chramostův gól.

Podruhé do ideální jedenáctky se dostali i Cheick Souaré, kterého minulý týden ve speciálním dílu Mistři Fantasy do týmu doporučoval redaktor Bartoloměj Černík, a Zlatan Šehovič.

Hodnota ideální sestavy byla pouhých 61,5 milionu. Tento triumvirát doposud držela jedenáctka ze čtvrtého kola, která stála 68,9 milionu.

Popularita

Nejnakupovanějšími hráči v uplynulých dvou týdnech byli Filip Novák a Albion Rrahmani. Oba hráče si do týmu pořídilo více jak tisíc Trenérů. Obránce Jablonce doručil pouze jeden bod, útočník Sparty už slušných pět bodů.

Stále stoupající popularitě se těší Lukáš Provod ze Slavie. Před 8. kolem si ho do týmu pořídilo 860 Trenérů a doručil čtyři body. Nyní Provoda vlastní už přes 26 % manažerů.

Nejprodávanějšími hráči byli ti, o kterých se tušilo, že o víkendu nenastoupí. A sice Lukáš Haraslín, Matěj Vydra, David Douděra a Karel Spáčil. Útočník Plzně do utkání nakonec zasáhl, ovšem nezapsal jediný bod.

Možná úprava bodů

Jak už bylo zmíněno, vedení iSport Fantasy požádalo externího dodavatele dat o dopsání asistence Laminu Jawovi na gól Jana Chramosty. A o odebrání vlastního gólu u Daniela Holzera, který by měl být připsán Lukáši Maškovi.

Změna cen

Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat příští týden ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před 8. kolem se to dotkne například Lamina Jawa či Petra Hodouše.

Uzávěrka 8. kola proběhne v sobotu 13. září ve 13:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta861117:919
3Jablonec853012:518
4Plzeň843116:715
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Bohemians73135:810
10Hr. Králové823310:129
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko81254:105
14Ostrava61144:74
15Teplice71068:163
16Pardubice70258:182
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů