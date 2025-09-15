Shrnutí 8. kola iSport Fantasy: nejslabší kolo Trenérů a nejlevnější ideální jedenáctka
Ligu potkala první reprezentační pauza v sezoně, což se výrazně projevilo v bodování iSport Fantasy. Většina opor o víkendu totiž neprodukovala jako obvykle, což dalo prostor levnějším borcům. Trenéři v průměru nasbírali pouhých 26 bodů. Doposud nejnižší číslo bylo pětatřicet.
Ideální sestava
Dvojí zastoupení v sestavě mají pouze Bohemians a Liberec. Brankář Michal Reichl zapsal osm bodů a do ideálního týmu kola se dostal podruhé v sezoně. Jeho spoluhráč Vladimír Zeman poprvé. Slovan v nejlepší jedenáctce reprezentují Petr Hodouš a Ermin Mahmič. Oba jsou v ideální sestavě poprvé.
Nejdražším hráčem je sedmimilionový Matyáš Vojta, který zapsal výborných 11 bodů. Předčil ho pouze Lamin Jawo z Jablonce (v sestavě kola podruhé), který má na kontě 12 bodů. Externího dodavatele dat jsme však požádali o dopsání asistence na Chramostův gól.
Podruhé do ideální jedenáctky se dostali i Cheick Souaré, kterého minulý týden ve speciálním dílu Mistři Fantasy do týmu doporučoval redaktor Bartoloměj Černík, a Zlatan Šehovič.
Hodnota ideální sestavy byla pouhých 61,5 milionu. Tento triumvirát doposud držela jedenáctka ze čtvrtého kola, která stála 68,9 milionu.
Popularita
Nejnakupovanějšími hráči v uplynulých dvou týdnech byli Filip Novák a Albion Rrahmani. Oba hráče si do týmu pořídilo více jak tisíc Trenérů. Obránce Jablonce doručil pouze jeden bod, útočník Sparty už slušných pět bodů.
Stále stoupající popularitě se těší Lukáš Provod ze Slavie. Před 8. kolem si ho do týmu pořídilo 860 Trenérů a doručil čtyři body. Nyní Provoda vlastní už přes 26 % manažerů.
Nejprodávanějšími hráči byli ti, o kterých se tušilo, že o víkendu nenastoupí. A sice Lukáš Haraslín, Matěj Vydra, David Douděra a Karel Spáčil. Útočník Plzně do utkání nakonec zasáhl, ovšem nezapsal jediný bod.
Možná úprava bodů
Jak už bylo zmíněno, vedení iSport Fantasy požádalo externího dodavatele dat o dopsání asistence Laminu Jawovi na gól Jana Chramosty. A o odebrání vlastního gólu u Daniela Holzera, který by měl být připsán Lukáši Maškovi.
Změna cen
Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat příští týden ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před 8. kolem se to dotkne například Lamina Jawa či Petra Hodouše.
Uzávěrka 8. kola proběhne v sobotu 13. září ve 13:00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu