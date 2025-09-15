Souaré jako nový Kalvach: uhlídal Berana. Mysleli si, že jsem crazy, smál se Koubek
Personální nouzi uprostřed pole vyřešili v Plzni zajímavým tahem. V sobotním utkání 8. kola Chance Ligy proti Olomouci (1:0) naskočil jako střední záložník netypicky Cheick Souaré (23). Krásnou jemnou šajtlí připravil vítězný gól pro Rafia Durosinmiho, navíc zvládl uhlídat novou posilu Sigmy, reprezentanta Michala Berana. „Věřím mu,“ zdůraznil po utkání trenér Plzně Miroslav Koubek, který si po těsné výhře výrazně oddychl.
Plzni před sezonou odešel kapitán Lukáš Kalvach, od té doby trenéři vymýšlí, jak díru po klíčovém muži plzeňské rozehrávky zaplnit. Vedle Lukáše Červa se točí různí hráči, hledá se ideální alternativa.
Před sobotním duelem s Olomoucí navíc Plzni odpadly další možnosti. Jiří Panoš se dává dohromady po angíně, po otřesu mozku ze zápasu v Liberci (1:1) nebyl od první minuty ještě připravený Denis Višinský. Miroslav Koubek nakonec přišel se zajímavou variantou – do středu zálohy vyslal Cheicka Souarého, který v Plzni na středové pozici nastoupil vůbec poprvé, nejčastěji nastupuje na pozici levého wingbeka.
Souaré zápas na netradiční pozici odehrál velmi dobře. Jako levák se pohyboval spíš na pravé straně od středu hřiště, jeden z úkolů byl jasný – pokusit se ze hry vymazat Michala Berana, na kterém měla stát olomoucká rozehrávka.
„Někteří kolegové si mysleli, že je to příliš velké riziko, že jsem možná crazy. Ale šel jsem do toho,“ usmíval se po utkání plzeňský kouč. „Věřím mu, on je fotbalista, pokud je na míči, bude vždycky dobrý v jakémkoliv prostoru.“
Francouzskému křídelníkovi bránění Berana velkou většinu času vycházelo dobře, nová posila Sigmy se začala víc prosazovat až po přestávce, do svého módu hlavního režiséra, kterým byl v Jablonci, se ale Beran za celý zápas úplně nedostal. Také proto, že mu Souaré na hřišti dobře komplikoval život.
Souaré byl nebezpečný i v ofenzivě
Netradiční řešení Plzni pomohlo i dopředu. Souaré si připsal asistenci u jediné trefy Rafia Durosinmiho, z celkových 36 přihrávek měl úspěšnost 72,2 %. V klíčové chvíli zápasu jemnou patičkou přistrčil míč nigerijskému šutérovi do gólové pozice, plzeňský útočník měl poté snadné zakončení. Šikovný levák, který prošel akademií v Marseille, dokáže týmu přinést velkou nadstavbu i při hře dopředu.
„Vypadli nám hráči ze středu zálohy, museli jsme tam použít Cheicka Souarého. Abychom byli kreativní a ofenzivní, nechtěl jsem to poskládat z defenzivních hráčů. Navíc třeba Zeljkovič cestoval z reprezentačního srazu autem ze Slovinska, ani mu nesehnali zpáteční letenku, prostě tragédie,“ zlobil se Koubek. „Jirka Panoš měl angínu, Denis Višinský byl po otřesu mozku schopný nastoupit tak na dvacet minut. Nebyla to lehká příprava, o to si výhry víc cením,“ zdůraznil západočeský kouč.
Souaré po dlouhých zdravotních problémech odehrál šestý zápas v základu, zatím ani jednou nevydržel kompletní porci minut. Trenéři mu dávkují zátěž postupně, pokud ale vydrží zdravý, bude na něj Plzeň víc a víc spoléhat. Nakonec to může být překvapivě on, kdo vyřeší současnou bolest týmu, tedy kreativní pozici uprostřed zálohy.
Výkon západočeského týmu proti Olomouci zdaleka nebyl ideální. Viktoria hrála dlouhou pasáž (od 66. minuty) proti devíti, ale i tak mohla o těsný náskok přijít. „Měli jsme neskutečné vyložené šance, ale zápas nedovedeme do klidného konce. Lidé si nakonec zapískali, to mě mrzí, jak jsme tuhle pasáž na základě neproměnění šancí nezvládli. Důležité pro nás byly tři body po předchozích ztrátách doma (Jablonec, Slovácko), to se podařilo. Ale my si to doma nedokážeme udělat lehčí, přitom venku třeba dáme pět gólů. Jsou to pak zbytečné nervy až do konce, diváci se zlobí,“ štvalo Koubka.
Začátek nabitého podzimu
Plzeň vstupuje do náročného podzimního programu. Už v úterý hraje domácí pohár v Lanžhotu, celku ze čtvrté nejvyšší soutěže. V sobotu přijde na řadu ostrý test při šlágru na Letné proti Spartě a další týden vstup do podzimní Ligové fáze Evropské ligy v Budapešti proti maďarskému mistrovi Ferencvároši.
„Tohle je předčasné, teď myslím na pohár v Lanžhotu. Pro ně to bude svátek, budou urputně bránit, brejkovat, takovým zápasům říkám past. Až pak budeme přemýšlet o Spartě. Je to silné mužstvo, pod staronovým trenérem udělali progres. Ale v tuhle chvíli se tím nezabýváme,“ poznamenal kouč Viktorie.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu