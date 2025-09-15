Předplatné

Hradec jako Iron Maiden. Proč přehrál Spartu? Úvodní direkt i TOP výkony

Euforie kapitána Hradce Tomáše Petráška po vítězství nad Spartou
Jiří Fejgl
Chance Liga
Když se slaví, tak pořádně. Hradec Králové zvládl fotbalovou party, jako zlatou tečku nachystal našlapanému stadionu výhru nad soupeřem největším - nad Spartou, osmatřicetinásobným mistrem ligy. Vítězství 2:1 nebylo rozhodně dílem náhody či kolapsu favorita, Východočeši v mnoha aspektech zaváleli. V kterých?

Úvodní direkt

Co se děje, ptali se mnozí, tedy spíše všichni. V 7. minutě sparťané svolávali do středu své půlky kolečko, aby se probrali. Prohrávali 0:2, po dvou akcích, v nichž byl výrazně zainteresován Vladimír Darida. „Ideální start,“ culil se bývalý kapitán reprezentace. Nejprve si dal vlastňák Emmanuel Uchenna, pak Darida proměnil příhru od Micka van Burena. Sparta snížila bleskově, ale první půle vyzněla pro Hradec. A nakonec i celý zápas.

3 - Vladimír Darida je zatím nejlepším střelcem Hradce, trefil se třikrát.

TOP výkony

O mágovi v rukavicích ještě bude řeč, ale také v poli se objevili borci s nadstandardem. Kapitán Tomáš Petrášek sbíral balony, hrozil po standardních situacích, samozřejmě Darida, Adam Vlkanova zlobil kreativitou i drzostí, trochu překvapivě (tedy jak pro koho) se usadil na levém stoperu František Čech, dlouho opomíjený. „Dřív jsme akce z devadesáti procent rozjížděli přes Karla Spáčila, Fery v tom pomáhá,“ chválil kouč David Horejš.

4 - Počtvrté za sebou byl František Čech v základní sestavě. Hradec získal sedm bodů.

Zeď v bráně

„Každý má nějakou roli,“ pronesl Horejš. Ano, je to tak, ale pak také dodal: „Když jsme potřebovali, Zadry vytáhl skvělé zákroky.“ Velebil Adama Zadražila, hlavního strůjce triumfu. Gólman zastavil velké šance Albiona Rrahmaniho, Jana Kuchty, Lukáše Sadílka, výborný byl ve vzduchu. Inkasoval jednou ze sedmi střel, v metrice xCG (očekávané obdržené góly) se dostal na 1,66, lapil tedy 0,66 jistého gólu, a to je perfektní číslo.

3,92 - Tolik zákroků na zápas zapíše Adam Zadražil. V lize je nejlepší.

Fotbalová party

Načančaná trika, ocenění osmnácti legend, dobové kostýmy, hymna před utkáním, k tomu velký sok. Hradec slavil 120. výročí založení klubu, lépe to pro „votroky“ dopadnout nemohlo. „V dresech můžeme hrát celou sezonu,“ vyzýval lídr Darida. „Bylo to skvělé, program jel od dvou hodin. Ale říkal jsem klukům, že my jdeme od šesti a nesmíme to zkazit. Když jdu na koncert Iron Maiden, tak si taky nepamatuju předkapely,“ vykládal Horejš. Hlavní vystoupení se povedlo…

9300 - Tolik diváků dorazilo na Spartu, bylo vyprodáno.

