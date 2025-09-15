Veselý o přestupech: Ať si někdo vozí hráče vzducholodí. Ramírez? Ještě neprošel prohlídkou
V době přestupového šílenství, astronomických částek a obřích platů je klub jako Bohemians vyloženou oázou klidu. Dlouho to vypadalo, že Pražané si Pražané vše odbili na začátku léta, kdy přivedli dva volné hráče a jednoho na hostování, ale v závěru přestupního okna se ještě vytáhli s útočníkem Ericem Ramírezem. „Brzdil bych optimismus. Kontrakt je podepsaný, ale ještě nepodstoupil zdravotní prohlídku,“ varoval kouč Jaroslav Veselý po výhře 1:0 nad Slováckem.
Dá se zápas se Slováckem považovat jako rozdílový? Tabulka se láme…
„Říkal jsem, že když budeme mít po repre pauze dvouciferný počet bodů, budu spokojený. A to se potvrdilo. Navíc máme domácí zápas k dobru. Kdyby se ho podařilo zvládnout, jsme v tabulce tam, kde bychom chtěli být. Já si spíš ale vážím toho, že nás všelijaké problémy stmelily jako tým. Třeba jak si spolu pomáhali nemocní hráči.“
Co tím myslíte?
„Strašně mě třeba v poháru potěšilo, že když Ristovski, zahraniční hráč, viděl, že nemáme koho postavit, přijel autem a šel hrát s horečkami. Jusúf v Pardubicích to samé. To ukazuje na super charakter týmu, který je pro mě víc než výhra či prohra. Nemůžeme koupit dvacet fantastických hráčů, ale můžeme být nejlepší tým, co se týká nasazení a spolupráce. Když kluci budou takhle tahat, možná můžeme konkurovat každému.“
Asi narážíte i na přestupové šílenství, které se teď v Česku děje. Je pro vás do jisté míry zadostiučiněním, že Bohemka, která stojí stranou od divokého utrácení, je v tabulce konkurenceschopná?
„Beru to jako určitou satisfakci, ale nejen mou. Vedení je tu často neprávem kritizované za to, co dělá. U některých jednání jsem a spoustu přestupů nedopadlo jen kvůli agentům. Už jsem to vysvětloval jednou a mé věty byly hrozně zkreslené - chtěl jsem jen vysvětlit fanouškům, proč nějaký přestup nedopadne. To není kritika, mně je to jedno, ať si někdo koupí vzducholoď a vozí hráče, čím chce a kam chce. Je to dobře pro ligu, ale myslel jsem, že budou chodit kvalitnější hráči a ne, že se peníze roztočí za ty české. Asi se to ale ještě bude vyvíjet.“
Preferujete cestu Bohemians?
„Vždy jsem sledoval týmy, které s malým rozpočtem musely odolávat titánům. Atalanta a kouč Gasperini – to jsou vzory. Valencia, Villarreal… Týmy, které si musí hráče vychovat, nebo dělat chytré přestupy. My jsme si vychovali Zemana, zájem je o Adama Kadlece… Musíme dělat chytré přestupy i na základě toho, že s hráči delší dobu komunikuji. Jako se Sakalou a Sinjavskim. Můžeme jim nabídnout Prahu, jiné zacházení a jasně jim nastínit, jak s nimi budete hrát. To musíte splnit, nesmíte jim lhát. A já hráčům nelžu.“
A s uplynulým přestupovým oknem jste tedy spokojený?
(usmívá se) „Správný trenér není spokojený, protože by vedení ustrnulo. Nejsem úplně spokojený, dovedl bych si představit o jednoho a dva hráče víc. Ale zase musím říct, že co se týče hráčů do základu, tedy Sinjavskij a Sakala, to byly trefy. Zlepšili nám hru. Ještě dva takoví a mohlo to být lepší. Už mám ale rozpracované přestupní okno na zimu a to bude ještě složitější.“
Jak vypadá Eric Ramírez na tréninku? Pokud už trénoval…
„Netrénoval, Eric ještě nepřiletěl. Byl to last minute přestup, šlo opravdu o poslední hodiny posledního dne. Bylo to na dálku, komunikoval jsem s ním a jeho agenty komunikoval z Černé hory. Nevím, v jakém bude stavu. Brzdil bych optimismus, že bude stoprocentně připravený. V týdnu teprve dorazí na zdravotní prohlídku. Je v Caracasu, je to dlouhý let, dorazí někdy ve středu. Kontrakt je podepsaný, hráč je náš, ale je tam klauzule, že kdyby prohlídkou neprošel, vedení může smlouvu ukončit. Reálně bych řekl, že bude připravený po další repre pauze.“
Jak vás napadl právě on?
„Když jsem dřív přiváděl Martina Jedličku, sledoval jsem Dunajskou Stredu, a Ramirez tam byl jedním z nejlepších hráčů. Hrál fantasticky, už měl nějakou nabídku z Toulouse. Jeho kariéra se zadrhla, ale má motivaci dávat góly, navíc když mu nedopadne tenhle přestup, nemá rok kde hrát. Chce se vrátit do venezuelské reprezentace, má šanci hrát mistrovství světa. Je tam i opce, můžeme na něm vydělat, když se zadaří. Je to hráč mimo náš vesmír a obdivuji, že ho vedení dotáhlo.“
Netrápí vás jeho problémová minulost?
„Už jsme si s realizákem dokázali, že umíme vyjít s problematickými lidmi a zvládneme si je srovnat. Nevadí mi ani dělat se zahraničními hráči, základní jazyk už je tu skoro angličtina. Volal jsem Martinovi Jedličkovi, mám zjištěné nějaké věci. Na hlavu si kálet nenechám, takže věřím, že najdeme s hráčem společnou řeč. A když ne, tak to bude blbý. Ale ne pro mě.“ (usmívá se)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu