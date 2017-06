Baroše zlomíme, věřím, že zůstane, říká Trpišovský. Dúbravka na odchodu

Zůstává U Nisy i v dalším ročníku. Liberec uplatnil na kouče Jindřicha Trpišovského opci a tím pádem se automaticky prodloužilo jeho spojení se severočeským klubem o další rok.

Dvě předchozí léta jste připravoval tým i na evropské poháry, letos jste poprvé bez nich. Je to velký rozdíl?

„Je to takové neznámo, když nevíte, jestli dojdete do hlavní části. V minulosti to byl pro nás při skládání týmu velký chaos, kdy nás trochu tlačil čas a doplatili jsme na to třeba loňské léto, když jsme pod tlakem udělali spoustu věcí, které bychom normálně neudělali. Je to zásadní rozdíl, když se připravujeme s domácím pohárem na nějakých osmnáct zápasů a chystáme se až na první ligové kolo a do prvního mistrovského utkání máme šest týdnů.“

Tušíte nyní, zda bude v Liberci pokračovat Milan Baroš?

„Naším přáním je, aby pokračoval. Bary se poslední dva měsíce dostal do neskutečné pohody, táhl celé mužstvo, takového hráče jsme dlouho neměli. Vzal si nějaký čas na rozmyšlenou, pojede na dovolenou a jsme domluvení, že pak se spojíme a uvidíme, co dál. Myslím, že je to ideální stav, protože doufám, že na dovolené zjistí, že mu fotbal pořád chybí a že se rozhodne hrát dál a liga a hlavně Liberec nepřijde o velké jméno. Záleží to teď hodně na něm, jestli bude nebo nebude pokračovat ve fotbale a jestli to bude u nás nebo někde jinde. Nevyloučil to, zvažuje to.“

Kdybyste si měl tipnout, skončí, nebo bude hrát dál?

„Tipnu si, že zůstane u nás. Pevně v to doufám a věřím, že ho zlomíme. A když ne, tak si pro něj přijedeme domů a odvezeme ho do Liberce!“ (směje se)

Ale přijdete asi o gólmana Martina Dúbravku. Je to tak?

„Myslím, že na 99,9 % ano. Martinovi skončila smlouva. Je to ambiciózní nadstandardní brankář, který nám hodně pomohl. Ovšem výkonnostně v tuto chvíli přerostl Slovan a možná i českou ligu. Má spoustu nabídek ze zahraničí, i ze Sparty.“

Egona Vůcha chcete nahradit Martinem Zemanem z Plzně. Můžete to okomentovat?

„Egon tady odehrál spoustu zápasů, patřil do základní sestavy. Přišli jsme o něj, takže křídlo doleva určitě shánět budeme. Chtěli bychom nahradit všechny, kteří odešli. Přiznávám, že Zeman je na seznamu, který jsem předal vedení. Ale zatím jsme s ním, ani s Plzní nemluvili. Je to však hráč, se kterým bych chtěl pracovat, myslím si, že by Liberci pomohl. Typologicky by se nám hodil rychlostní fotbalista, který umí přejít přes soupeře a připravit pro hrotové spoluhráče šance, do systému a rozestavení.“

Jaké další posty chcete posílit?

„Ještě budeme shánět třetího gólmana k Hladkému a Kolářovi. Skončili nám také tři stopeři (Latka, Polák, Kouřil), takže určitě musíme řešit post středního obránce. Uvidíme ještě, jak to bude s Martinem Kouřilem. Máme zájem, aby pokračoval, i on tady chce být, je to otázka dalších jednání. A pravděpodobně ještě budeme shánět hráče na levou stranu, protože z řady klubů je velký zájem o Lukáše Bartošáka. Sám projevil zájem změnit působiště, takže pravděpodobně odejde.“

Liberec by rád udržel i Tomáše Součka, jemuž skončilo hostování ze Slavie. Nejste trochu rozpolcený, když se mu teď daří v reprezentacích, protože tím zároveň klesají šance, že u vás zůstane?

„Přeju mu to a jsem za to rád, protože to byl jeden z předmětů našich zimních rozhovorů, kdy jsem ho přesvědčoval, že mu to pomůže v kariéře a na EURO jednadvacítek a ono se z toho během roku vyklubalo áčko. On pomohl nám a my jemu. Samozřejmě bych byl rád, kdyby mohl v Liberci pokračovat, ale myslím si, že reálná šance klesá rapidně dolů. Je to hráč s obrovskou perspektivou. Může se stát, že mu vyjde EURO a bude hrát ve Slavii, nebo půjde do zahraničí. Je mi líto, že o takového hráče pravděpodobně přijdeme, ale za svou práci si to zaslouží.“

Mimochodem, jak sledujete hvězdné posilování Sparty a Slavie?

„Přiznám se, že to moc nesleduju, protože je to trochu mimo naši galaxii, mimo libereckou realitu. Spíš to vnímám tak, že dělají hráče směrem do kvality a pro Liberec vzniká možnost doplnit tým o zajímavého hráče, který u nich v uvozovkách zbude. Chtějí uspět na evropské scéně, a k tomu je potřeba se řádně posílit. Dělají zajímavé hráče, ale česká liga má svá specifika, ať v dobrém nebo v tom špatném je jiná, a ne vždy se hráči u nás prosadí. Je otázkou, jak rychle posily zapadnou. Ale pokud by se povedl příchod například Konopljanky, už dlouho u nás tak známý hráč v tak dobrém věku nebyl. Určitě by to českou ligu obohatilo, v současné době to nutně potřebuje.“

A co říkáte na to, že Sparta přivedla na místo trenéra Andreu Stramaccioniho? Ptám se proto, že dlouho jste byl také adeptem na trenéra Sparty.

„Jednání a zájem byly na podzim, na jaře jsme se k tomu už nevraceli. Nechtěl bych to moc komentovat, je to rozhodnutí, které Sparta udělala a jen čas ukáže, jestli bylo dobré, nebo špatné. Povedlo se jim získat trenéra, který byl v Interu Milán, je z italské školy, je to velké jméno. Zase něco zajímavého a nového, což český fotbalový rybník potřebuje. Sám jsem zvědavý, jakou cestou se to bude ubírat.“