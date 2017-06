Baník potvrdil Kučeru! Nový kouč odmítl dva další kluby z první ligy

Už je to potvrzené! Fotbalisty Baníku Ostrava bude trénovat po návratu do první ligy Radim Kučera. Bývalý kouč Znojma podepsal s nováčkem dvouletou smlouvu a nahradí Vlastimila Petrželu. Podle klubových stránek Kučera upřednostnil Baník před dalšími dvěma nabídkami z nejvyšší soutěže.

Bývalý úspěšný stoper či defenzivní záložník německého Bielefeldu, Olomouce a Opavy jde do Baníku na své premiérové prvoligové angažmá. Poslední dva roky trénoval druholigové Znojmo.

Za asistenty si do Ostravy vybral dosavadního zlínského asistenta Bronislava Červenku a šéftrenéra Národní fotbalové akademie v Olomouci Iva Gregovského. Staronovým trenérem brankářů je Vít Baránek.

"Nabídky jsem měl tři, ale Baník byl přímočařejší. Rozhodlo velmi rychlé a korektní jednání, ta nabídka byla hned konkrétní. Baník je značka a má navíc úžasné fanoušky, to pro mě bylo lákavé," řekl Kučera.

Třiačtyřicetiletý kouč preferuje útočný styl fotbalu, který by chtěl vyznávat i v Ostravě. "Ve Znojmě jsme dost gólů dávali, ale i dost gólů dostávali. Byl to takový otevřený fotbal. První liga je ale o něčem jiném. Jsem si dobře vědom, že kvalita soupeřů je vyšší. Ale budu se snažit, abychom hráli ofenzivně. Určitě se o to pokusíme," řekl Kučera.