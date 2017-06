Uhrin se vrací do Boleslavi, bude dělat generálního sportovního manažera

Fotbalový trenér Dušan Uhrin mladší se vrátil do Mladé Boleslavi, kde bude generálním sportovním manažerem. Potvrdila se tak informace iSport.cz, který o novém angažmá zkušeného kouče psal na začátku června. Uhrin naposledy vedl pražskou Slavii, která ho loni v srpnu odvolala kvůli špatným výsledkům.

Devětačtyřicetiletý Uhrin v Boleslavi už dvakrát působil jako hlavní kouč - nejprve od října 2004 do června 2007 a poté od května do prosince 2009. Trénoval také Plzeň, dvakrát Temešvár, Kluž, Limassol, Dinamo Tbilisi nebo Dinamo Minsk.

"Jsem spokojený, že jsem zpátky. Samozřejmě se mi vybavuje všechno, co jsem tady zažil. Nejhezčí fotbalová léta začínala tady, kde jsme porazili Marseille a hráli jsme druhé a třetí místo," řekl Uhrin v rozhovoru pro klubovou televizi.

U čtvrtého celku uplynulé ligové sezony bude úzce spolupracovat s trenérem Martinem Svědíkem a staronovým asistentem Petrem Čuhelem, který v závěru minulé sezony působil v Jihlavě. Svědík byl Uhrinův asistent v Minsku a Čuhel ve Slavii a dříve také v Boleslavi.

"Máme toho od začátku hodně. Začínáme jako první v lize trénovat, připravovat se na druhé předkolo Evropské ligy. Chceme postoupit do základní skupiny. Víme, že to bude těžké, Boleslav skupinu dlouho nehrála. Ale to záleží také samozřejmě na losu," uvedl Uhrin.

"Samozřejmě máme další cíle v lize, kde chceme skončit určitě do pohárového umístění. Můj cíl je takový, že bych chtěl získat víc než 50 bodů," dodal. V uplynulém ročníku jich Mladá Boleslav nasbírala 49.