Vůdci kotle Slavie zakázal soud fotbal na 4 roky. Ztráta smyslu života, říká

Soudní verdikt považuje Krasoň za nespravedlivý. Jak se konflikt s pracovníky ostrahy na Letné odehrál z jeho pohledu? „Já se ve velkém chaosu připojuji do vzniklé mely s označenými i neoznačenými pořadateli nejméně aktivně. Z mé strany proběhl pouze jeden pokus o úder, který ani nedopadl a za to je mi vyměřen takovýto opravdu velice tvrdý postih,“ podotkl.

Vadí mu také, že ostatní, kteří se do konfliktu zapojili, vyvázli až na jednu výjimku bez trestu. Postih pro Krasoně byl zdaleka nejpřísnější.

„Musím říct, že mě zaskočilo, jak moc velká loterie trestní právo je. Že za stejný skutek provedený ve stejný čas na stejném místě je délka a druh trestu v tak velkém rozpětí, že to nemá ani obdoby. Ke spravedlnosti to má opravdu hodně daleko.“ Zpochybnil také důvěryhodnost členů pořadatelské služby na Spartě. „Pár dní po zápase se část z nich chlubila, jak nás v sektoru na Letné seřezali, že to byla zábava a že do toho šli jen díky tomu, že v sektoru jsme byli právě my, slávisté,“ vypověděl.

Jeho výpověď na sociální síti vzbudila mezi fanoušky velký ohlas, už v průběhu procesu se ho zastala také samotná Slavia. „Kromě konzultace s jejími advokáty a nabídky finanční pomoci (kterou jsem samozřejmě s díky odmítl) pro mě vypracovala posudek, jak se dlouhodobě na fotbalových stadionech chovám a jak spolupracuji s jejich bezpečnostními složkami. Věřím, že s takovýmto posudkem bychom u jakýchkoliv jiných soudců uspěli.“

Už nyní Krasoň slibuje, že se s megafonem na Tribunu Sever v Edenu vrátí. „Díky, že jsem se díky Vám mohl dostat na pozici lídra kotle, což byl už odmalička můj největší sen. Naštěstí splněný, i když mi současné morální hodnoty celé české společnosti dovolily strávit na stupínku pro šéfa kotle pouze necelé 3 roky. Slibuju Vám všem, že ihned po skončení zákazu vstupu na fotbal se vrátím. Už teď začínám odpočítávat dny!“