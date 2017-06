Kotalík: Stramaccioniho plat? Skok to je, ale na Evropu nic výjimečného

Na české poměry dostane nový italský kouč Andrea Stramaccioni ve Spartě nadstandardní plat, ale vedení klubu od něj a jeho týmu čeká nadstandardní práci. Taktika, kondice, prevence zdravotních problémů, kontakty na zahraničních trzích. To jsou oblasti, v nichž má příchod zahraničního kouče Spartu významně posílit. „To, co nám přinese italský tým, nám žádný český trenér nezajistí,“ říká generální ředitel klubu Adam Kotalík v obsáhlém rozhovoru pro sobotní deník Sport.

Jak složité bylo dohodnout se s italským trenérem na výši jeho platu?

„Paradoxně to až tak složité nebylo, jak se to chvílemi mediálně tvářilo. Majitel Sparty stanovil nějaký budget, do kterého se celý realizační tým musí vejít, a z toho jsme žádným způsobem neustoupili. Stanovený rozpočet trenér akceptoval a rozdělí se mezi všechny členy realizačního týmu.“

Ten rozpočet je tedy 1,5 milionu eur čistého, jak uvedla italská média?

„My ten budget samozřejmě nebudeme komentovat, ale částky, které se objevily v médiích v řádech vyšších desítek milionů korun, jsou velmi nadsazené.“

720p 360p REKLAMA V Čechách není trenér pro Spartu, říká Bednář. Chválí angažování Stramaccioniho • VIDEO iSport TV

Každopádně to bude v případě platu trenéra Sparty velký skok…

„Skok to samozřejmě je, ale my jsme tímto krokem v podstatě vstoupili na evropský trh trenérů. A na evropské poměry, na to, jak jsou trenéři placeni ve vyspělých zahraničních klubech, ten plat není nijak výjimečný. Je spíš na dolní hranici toho, co by trenér dostal v klubu Serie A nebo na podobné úrovni. Je to stejné jako s hráči – pokud chceme fotbalisty na určité úrovni, těžko sem půjdou hrát za průměrné české peníze. A stejně tak je to s trenéry. Ale s platovou hladinou trenérů v České republice to nijak nesouvisí.“

Právě že souvisí. Každý trenér po Andreovi Stramaccionim po vás přece může chtít stejný plat, když na něj budete mít stejné nároky.

„Až tu bude nějaký český trenér, který za sebou bude mít sezonu v Interu, Udine a Panathinaikosu, asi i jeho odměna bude jiná než u trenéra, který přichází z nějakého menšího českého klubu. Logicky si o takové peníze může říct a my se k tomu nějak postavíme.“

1080p 720p 480p 360p 240p <p>Ital Andrea Stramaccioni, který se stane novým trenérem Sparty, už přiletěl do Prahy. Jedenačtyřicetiletý kouč podepíše v nejbližších dnech s letenským klubem smlouvu. Ta by měla být na dva roky a zajišťovat mu roční plat 1,5 milionů eur (40 milionů korun).</p> REKLAMA Trenér Stramaccioni je v Praze, přijel si pro něj generální ředitel Sparty • VIDEO Pavel Mazáč

A když vám ten trenér řekne, že nechce brát desetkrát míň za stejnou práci, co mu odpovíte?

„Je to stejné jako s hráči. Od nového trenéra očekáváme a předpokládáme lepší výkon na vyšší úrovni. To, co nám italský realizační tým přinese do Sparty na úrovni taktické, kondiční přípravy a samozřejmě také v networkingu v rámci Evropy při získávání hráčů, to nám žádný český trenér aktuálně nemůže zajistit.“

O čem Adam Kotalík ještě mluví?

- z jakých jmen Sparta kouče vybírala

- čím jí oslovil právě Stramaccioni

- jak probíhal fanoušky probíraný odchod maséra Stránského

- o letních posilách

- o finančních dostizích se Slavií

Velký rozhovor s Adamem Kotalíkem najdete v sobotním Sportu! Elektronickou verzi čtěte ZDE »

Posily Slavie, Plzně a Sparty: Kolik stály? Kdo má největší potenciál?

Holoubek o práci s mládeží: Soupeřem je jen Slavia. Chybí mi adrenalin z áčka