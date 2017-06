Co musí vyřešit Slavia? Posily, brankáře i návraty důležitých hráčů

Mistrovská euforie je definitivně pryč. Fotbalová Slavia v pondělí zahájila přípravu na novou sezonu a vedení společně s trenéry usilovně pracuje na doplnění kádru. Za měsíc a kousek totiž pražský klub vstupuje do evropských pohárů, zahraje si o vysněnou Ligu mistrů. Před trenérem Jaroslavem Šilhavým a jeho spolupracovníky ale leží dost práce. Jaké věci aktuálně nejvíce řeší?

1. Pavlenka a další brankáři

V tuto chvíli nejžhavější téma. Poté, co Slavia udržela i pro další roky klíčového stopera Simona Deliho, se pozornost definitivně obrací k brankáři Jiřímu Pavlenkovi. Ten totiž chtěl využít nabídky Werderu Brémy, ale Slavia ji nepřijala. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík to hráči vysvětlil. Není ovšem tajemstvím, že byl Pavlenka zklamaný.

„Hráč si nabídku z bundesligy určitě považuje,“ přiznal také na startu přípravy trenér Jaroslav Šilhavý. „Pokud se mně ptáte, zda bych Pavlenku pustil, nebo ne, tak jsem proti jeho odchodu,“ dodal zkušený kouč. Podle Tvrdíka opravdu není Pavlenkův odchod na pořadu dne.

Zajímavá je ale také situace okolo gólmana Karviné Jana Laštůvky. Ten si podle Tvrdíka se Slavií plácl, sám hráč ale mluvil o tom, že v jeho věku nechce sedět na lavičce. Do Slavie se pak z hostování v Bohemians 1905 vrací Martin Berkovec, ale s tím klub nepočítá a snaží se ho prodat.

2. Posily

Je jasné, že Slavia ještě posilovat bude. A nejspíš výrazně. Trenér Šilhavý přiznal, že chce hlavně hráče do ofenzivy. „Útočníka, krajní pozice i střed zálohy, kde bychom chtěli zrychlit,“ odhalil slávistický trenér. Na týdenní zkoušce je zatím zkušený Ukrajinec Ruslan Rotaň. Přijít by mohli i další zahraniční fotbalisté. Naopak se nepočítá s Ginem van Kesselem a otazník je také nad Jaroslavem Mihalíkem.

Kouč Slavie rovněž naznačil, že by mohl přijít ještě jeden střední obránce, i když situace není díky prodloužení smlouvy s klíčovým mužem Simonem Delim akutní. „Je to otázka následujících dnů,“ prozradil Šilhavý.

Právě správné doplnění kádru bude pro Slavii klíčové. Jelikož ji čekají brzy ostré zápasy, které rozhodnou o případné účasti v evropských pohárech, je důležité, aby se trenér Šilhavý a jeho kolegové trefili. Případné omyly mohou vyjít draho.

3. Návraty hráčů, se kterými se počítá

Už jsme zmínili, že Slavia musí řešit také budoucnost hráčů, kteří se vrátili z hostování, a moc se s nimi nepočítá. Například Van Kessel je nejspíš na cestě do Zlína, u Berkovce a dalších se uvidí. S Mihalíkem bude Šilhavý teprve mluvit.

Výrazně důležitější jsou ale pro sezonu Slavie hráči, se kterými počítá, ale přesto je trenér Šilhavý ještě nějakou dobu neuvidí. Za českou reprezentaci do 21 let totiž na EURO v Polsku bojuje Tomáš Souček, který se určitě bude do Slavie po vydařeném půlroce v Liberci vracet.

Za Kamerun zase válčí na Poháru FIFA defenzivní záložník Michael Ngadeu. „Ještě uvidíme, jak dlouhou dostane dovolenou. Komplikace to samozřejmě je,“ tvrdil trenér Šilhavý. Je skutečně potřeba zajistit, aby měl Ngadeu po tak náročné sezoně dostatečný odpočinek. Zvlášť, když ta nová může být ještě těžší.

