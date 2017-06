Slavia přivedla Hromadu ze Sampdorie. Lobotka potvrdil zájem

Další letní posilu potvrdil český mistr, Slavia Praha. Do klubu oficiálně přichází slovenský záložník Jakub Hromada, který v uplynulé sezoně hostoval v Plzni. Slavia se navíc snaží získat i jeho krajana Stanislav Lobotku, který je tahounem slovenské jednadvacítky na právě probíhajícím evropském šampionátu.

Hromadův přestup už dříve avizoval slávistický boss Jaroslav Tvrdík na svém twitterovém profilu, informaci dnes oficiálně potvrdil klub. Jednadvacetiletý záložník, který momentálně léčí zraněný vaz v koleni, přišel ze Sampdorie Janov na přestup a podepsal tříletý kontrakt.

"Je to výborný hráč prověřený v těžkých zápasech české ligy i evropských pohárů. Teď je ale nejdůležitější, aby se dal zdravotně do pořádku. O jeho kvalitách nepochybujeme,“ okomentoval novou posilu generální ředitel klubu Martin Krob na klubovém webu. Hromada by se podle vlastních slov měl dát dohromady během dvou měsíců, jeho zraněný vaz totiž není zcela přetržený.

Jakub Hromada přestupuje do Edenu z italské @sampdoria! Se Slavií podepsal tříletý kontrakt: https://t.co/0Bc7eUnTTt #spolujsmesilnejsi pic.twitter.com/Q0MAgDbSD2 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) June 20, 2017

Slavia se má zajímat i o jeho kolegu ze slovenské jednadvacítky Stanislava Lobotku. Záložník dánského Nordsjællandu to okomentoval pro slovenská média. "Ano, Slavia se ozvala. Že jsem na šampionátu zazářil proti červenobílým? To by se mohlo ozvat i Atlétiko," vtipkoval slovenský talent, který zaujal svými výkony proti Polsku a Anglii.

