Vrba může mít další posilu! Záložník Čermák má blízko do Plzně

Čermák má za sebou krizové období. Jako kapitán měl vést českou jednadvacítku na mistrovství Evropy v Polsku, jenže vlastní průšvih mu úplně změnil plány.

Po posledním ligovém zápase sezony sedl za volant s alkoholem v krvi a vážně boural. Skončil v nemocnici, trvalé následky naštěstí mít nebude, ale na turnaj s "Lvíčaty" odletět nemohl.

Sparta následně oznámila, že s talentovaným záložníkem nepočítá. „Aleš má u nás rok do konce smlouvy a oznámil nám, že ji prodloužit nehodlá a že hledá jinou výzvu,“ přiznal generální ředitel klubu Adam Kotalík.

„Je o něj zájem, máme dvě nabídky z české ligy (Plzeň a Slavia - pozn. red.) i jednu ze zahraničí, kterou samozřejmě preferujeme. Máme i představu o tom, za jakou částku bychom byli ochotni ho uvolnit. Uvidíme, jestli ji nějaký klub naplní,“ dodal.

Podle informací iSport.cz nakonec boj o 22letého šikulu vyhraje Viktoria Plzeň, dohoda by mohla být oznámena velmi brzy.

Pavel Vrba má o hráče velký zájem, věří, že by mohla fungovat jeho splupráce s Václavem Pilařem. „Je to zajímavý hráč, můžu říct, že je u nás na seznamu hráčů, kteří by byli případně zajímaví i s ohledem na svou perspektivu, na věk a na to, co Aleš umí. Trenérovi se líbí, mně taky," přiznal na začátku letní přípravy generální ředitel Viktorie Plzeň Adolf Šádek.

720p 360p REKLAMA Úlevy od Pavla Vrby? Tak to my s Davidem opravdu nemáme, směje se Petržela • VIDEO iSport TV