Uragán ve Slavii! Přichází hvězdy Danny i Altintop, Pavlenka jde do Brém

Slavia se pořádně obula do posilování kádru! Dnes totiž potvrdila příchod tří renomovaných zahraničních hráčů, již pod smlouvou jsou v klubu záložníci Danny, Halil Altıntop a Ruslan Rotan. Navíc se finalizují kontrakty s mladými hráči z české ligy. Zároveň se ale Slavia musí popasovat s jedním odchodem, brankář Jiří Pavlenka totiž přece jen přestupuje do Werderu Brémy. Německý klub již novou posilu potvrdil na svém webu.

Slavia přivedla tři velká jména

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík na speciální tiskové konferenci potvrdil tři jména, o kterých již portál iSport.cz v předchozích dnech psal. Do pražského klubu přichází dlouholetý kapitán Zenitu Petrohrad Danny, zkušený záložník Halil Altintop a ukrajinský středopolař Ruslan Rotan, který už byl v klubu na testech.

„Už můžeme potvrdit, že jsou všichni ve Slavii pod platnou smlouvou. Jsem hrozně rád, že Danny patří do našeho kádru, Altintop bude také určitě patřit k hvězdám. A na přání trenéra zůstává i Rotan,“ řekl Tvrdík.

„Všechno to jsou hvězdy, které si zaslouží náš respekt. Přesto se chovají velmi skromně,“ doplnil šéf pražského klubu.

Třiatřicetiletý Danny po necelých devíti letech skončil v Petrohradu, který ho v roce 2008 vykupoval z Dynama Moskva za 30 milionů eur (tehdy 732 milionů korun) jako nejdražšího hráče ruské ligy. V Zenitu byl kapitánem. Rodák z Venezuely získal tři ruské tituly, dvakrát vyhrál domácí pohár a jednou Superpohár UEFA. Za portugalskou reprezentaci odehrál 38 utkání a vstřelil čtyři branky.

ANKETA

Slavia ho získala stejně jako Altintopa coby volného hráče. Čtyřiatřicetiletý ofenzivní záložník, bratr známějšího Hamita, v pondělí oficiálně skončil v německém Augsburgu. Rodák z Gelsenkirchenu nasbíral 38 startů a osm gólů za tureckou reprezentaci. V německé lize Altintop oblékal vedle Augsburgu dresy Frankfurtu, Schalke a Kaiserslauternu, zahrál si i za turecký Trabzonspor. V uplynulé sezoně bundesligy dal šest branek.

Pětatřicetiletý Rotaň už byl ve Slavii na testech a zahrál si ve víkendovém přípravném utkání s Žižkovem, kde přispěl proměněnou penaltou k výhře 2:1. Během kariéry až na tříletou epizodu v Dynamu Kyjev nastupoval pouze za Dněpropetrovsk, s nímž v sezoně 2014/15 postoupil do finále Evropské ligy. Zkušený záložník stále patří do kádru ukrajinské reprezentace, za kterou odehrál 93 zápasů s bilancí osm branek.

Pavlenka jde do Werderu

Naopak brankář Jiří Pavlenka definitivně odešel do Werderu Brémy, který měl o něj zájem již dlouhou dobu. „Nechtěli jsme ho pouštět, ale myslím, že bylo vidět, že Werder je jeho sen,“ oznámil Tvrdík.

„Musím ovšem říct, že Brémy výrazně navýšily svou nabídku, ta nyní přesahuje 3 miliony eur. Navíc máme různé bonusy. Jednání byla dlouhá a tvrdá,“ upřesnil.

Mimo to se do Slavie určitě nevrátí záložník Jaroslav Mihalík, na kterého se polská Cracovia rozhodla i díky velmi dobrým výkonům na EURO do 21 let uplatnit opci. „Slavia na tom finančně vydělá,“ objasnil Tvrdík.

„V posledních letech jsme pozorně sledovali jeho vývoj. Šel dobrou cestou, dostal se do národního týmu a v minulé sezoně přispěl k úspěchům Slavie výbornými výkony,“ uvedl na webu Brém sportovní ředitel Frank Baumann.

„Jsme přesvědčeni, že Jiří bude pro náš tým posilou jak po sportovní, tak lidské stránce. Hlavně v uplynulém ročníku ukázal svoje kvality, ale stále má potenciál zlepšovat se,“ doplnil trenér Werderu Alexander Nouri.

Přijdou i tři talenti

Předseda představenstva Slavie rovněž potvrdil příchod tří mladých hráčů z české ligy, o který portál iSport.cz také v pondělí informoval. „Finalizujeme kontrakty s Matějem Chalušem z Příbrami, Filipem Panákem z Karviné a Danielem Trubačem z Hradce. Věřím, že to je klubová budoucnost,“ řekl Tvrdík.

Přestupy Slavie před novou sezonou Příchody Danny záložník Zenit Petrohrad Halil Altintop záložník Augsburg Ruslan Rotan záložník FK Dněpr Jan Laštůvka brankář Karviná Jakub Hromada záložník Sampdoria Janov Jakub Jugas obránce Zlín Matěj Chaluš (Příbram), Filip Panák (Karviná), Daniel Trubač (Hradec) - jejich příchody se finalizují Odchody Jiří Pavlenka brankář Werder Brémy Michael Lüftner obránce Kodaň Antonín Barák záložník Udine Jaroslav Mihalík záložník Cracovia Jan Mikula obránce Slovan Liberec