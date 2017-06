Plzeň dala Ústí osm branek. Slavia hrála s Budějovicemi 0:0

Na Slavii se přišlo v Benešově podívat 1500 diváků. Zatím nemohli spatřit v akci dvě hvězdné posily Dannyho s Halilem Altintopem, kteří se k týmu připojí až na startu soustředění v Rakousku. Chyběli i někteří další hráči jarní základní sestavy.

Naopak první poločas odehrály jiné tři nové tváře. Poprvé si za Slavii zachytal brankář Laštůvka, ve středu pole nechyběl Rotaň a nastoupil také talentovaný Trubač, jehož příchod z Hradce Králové byl dnes dotažen.

Větší šance přišly až v druhé půli po prostřídání. Nejprve náhradní slávistický gólman Kovář vyrazil gólovou střelu Čavoše, na druhé straně vzápětí trefil břevno Van Buren a po něm i střídající mladík Musa.

"Pohyb hrál velkou roli. Budějovice pracovaly dobře, bránily, nepustily nás tam. Měřítko dnes nesnesl nikdo z našeho týmu, co jsme to odehráli. Nebylo to vůbec dobré," řekl novinářům slávistický kouč Jaroslav Šilhavý.

"A vůbec nechci mluvit o tom, že jsme v přípravě, že je horko. Nebyl to dobrý výkon. Ale i tenhle zápas, byť ho hodnotím negativně, nám ukáže, jak se třeba kdo chová v únavě," dodal Šilhavý.

Potvrdil, že Slavia v minulých dnech uvažovala o angažování hvězdného útočníka Emmanuela Adebayora. "Bylo to reálné, nevypadalo to, že si pan Tvrdík dělá srandu. Nechci teď ventilovat, co nás vedlo k tomu, že jsme nakonec řekli ne. Ale bylo to určitě zajímavé jméno," uvedl Šilhavý.

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: První poločas: Laštůvka – Bořil, Bílek, Frydrych, Flo – Rotaň – Tecl, Hušbauer, Trubač, Mingazov – Škoda Druhý poločas: Kovář – Frydrych, Jugas, Kingue, Bořil – Ščuk – Tecl, Alvir, Hušbauer (58. Musa), Trubač (70. Vejvar) – van Buren Hosté: Staněk – Loduha, Jíša, Benát, Táborský, Wermke, Kladrubský, Pešek, Motal, Funda, Mashike (2. poločas Čavoš, Hála, Novák, Havel, Kadula, Vaněk, Moravec, Řezáč, Pouček) Karty Hosté: Staněk Rozhodčí Orel – Blažej, Arnošt Stadion

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 6. Krmenčík, 20. Kopic, 30. Krmenčík, 36. Bakoš, 64. Kolář, 76. Ivanschitz, 81. Petržela, 89. Řezníček Hosté: 12. Richter Sestavy Domácí: I. poločas: Bolek – Limberský, Hubník, Hejda, Kovařík – Hořava, Hrošovský – Kopic, Bakoš, Zeman – Krmenčík II. poločas: Sváček – Řezník, Hájek, Vacovský, Janža – Živulič, Kratochvíl – Petržela, Kolář, Ivanschitz – Řezníček Hosté: I. poločas: Kotěra – Zeman, Pimpara, Vaněk, Šnirc – Martykán, Richter – Kunc, Výborný, Jindráček – Matějka II. poločas: Syrkovskij – Gilián, Seidl, Peterka, Leibl – Jelínek, Miskovič – Zoubek, Heřman, Procházka – Kacafírek Rozhodčí Stadion Luční

