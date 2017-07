Italové učí Spartu modernu. Tvrdé tréninky a stan s posilovnou

Posily za desítky milionů korun jsou jen začátek. Revoluce, kterou ve Spartě spustil trenér Andrea Stramaccioni, má mnohem hlubší rozměr. Mění se nejen kádr, ale i rytmus, délka a skladba tréninků, masivní investice směřují i do materiálního zabezpečení týmu. Štáb italského kouče v největším českém klubu ukazuje, co je to moderní fotbal. Co všechno stihl u letenského týmu od začátku přípravy změnit?

INVESTICE DO ZÁZEMÍ

Ta věta na první tiskové konferenci Andrey Stramaccioniho ve smršti jiných informací trošku zanikla, přitom šlo z hlediska Sparty o zásadní sdělení. „Ke splnění cílů potřebujeme i náležité nástroje a zbraně. V první řadě je třeba zlepšit zázemí, protože Sparta je top klub, ale prostory pro hráče tomu nyní neodpovídají,“ naznačil italský trenér, že profesionální podmínky pro práci ve špičkovém klubu si ve 21. století představuje úplně jinak.

Zatímco v minulém roce prošly zásadní rekonstrukcí VIP prostory pro klíčové sponzory a obchodní partnery v Generali Areně, letos se činí stavbaři v tréninkovém centru na Strahově. Je potřeba rychle předělat kabiny, regenerační linku i posilovnu aspoň tak, jak to třeba konkurenční Plzeň udělala už dávno. A v zimě, až bude víc času, přijde to samé na řadu i na hlavním stadionu.

Krátce před startem přípravy také musela vyrazit delegace z Prahy do Itálie, aby odtud přivezla moderní sporttestery značky Gpexe, které monitorují fyzickou výkonnost a stav hráčů online a jejichž aplikace data okamžitě vyhodnocuje. Co na tom, že ve Spartě už podobný systém měli. Štáb italského trenéra prostě trval na jiném, a tak jej dostal.

MODERNÍ STAN S POSILOVNOU

Důraz na detail a špičkové vybavení je znát i na týdenním soustředění ve Františkových Lázních, které třetí tým tabulky uzavře dnes prvním přípravným zápasem s Karlovými Vary. Hned vedle tribunky u hlavního hřiště například vyrostl mobilní stan s posilovnou, kde se hráči zapracovávají před každým tréninkem. Hlídají je při tom dva členové ochranky.

„Musím říct, že to je jedna z věcí, která se velmi podařila, protože kvalitní posilovna tady chybí,“ přiznal vedoucí mužstva Miroslav Baranek. „Vyřešilo se to tímto multifunkčním stanem, ve kterém trávíme spoustu času. Myslím, že hráči jsou velmi spokojeni s tím, že se to tady instalovalo. V budoucnu u toho určitě zůstaneme,“ dodal muž, který je v nové hierarchii realizačního týmu přímo podřízen technickému vedoucímu Leonidasovi Vokolosovi.

Holohlavý Řek má vše, co souvisí s životem týmu, pevně pod kontrolou, o věcech moc nediskutuje, spíš jen rozdává úkoly a dohlíží na jejich perfektní plnění.

NÁROČNÉ A TVRDÉ TRÉNINKY

Na hřišti zase nekompromisně šéfuje Stramaccioni, který má každou jednotku pečlivě naplánovanou a rozdělenou mezi své spolupracovníky, přičemž s přísným kukučem dohlíží na její hladký průběh.

I náplň tréninků podle všeho představuje pro hráče revoluční změnu. Minimálně tedy pro ty, kteří si dosud nezkusili žádné zahraniční angažmá. Většinou probíhají paralelně na dvou hřištích zároveň a nové jsou pro Lukáše Váchu a spol. jak nácvik taktiky, tak nabírání fyzické kondice, při kterém trojice kondičních trenérů pod vedením Federika Pannonciniho ráda sází na metodu cross-fit. Jde v ní o čtyři stanoviště, na každém pracují hráči jednu minutu, to celé třikrát dokola, bez prostojů. Slušná makačka.

Pokud jde o herní stránku, sparťané zatím pilují především konstruktivní zakládání útoku od obranné řady či bezpečný a rychlý přechod přes střed hřiště. V tu chvíli přebírá Stramaccioni úplné velení a často názorně předvádí, jak si pohyb hráčů po hřišti představuje.

Když je třeba, cvičení zastaví a zkoriguje. „You have to talk! Combination needs communication,“ apeluje na hráče, ať na sebe mluví. Komunikace probíhá výhradně v angličtině, kterou drtivá většina kádru aspoň pasivně ovládá.

