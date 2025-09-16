Liga očima fanoušků: Spartě chybí hráč jako Darida, Plzeň se potřebuje nakopnout
Chance Liga má za sebou 8. kolo a po něm se měnilo pořadí v čele tabulky. Dosud vedoucí Sparta totiž prohrála na hřišti Hradce Králové 1:2 a přepustila první flek Slavii. „Sešívaní“ si před vstupem do Ligy mistrů poradili s Karvinou. Dál se trápí Baník a v nepříliš příznivé situaci se nachází také Plzeň. Jak fanoušci vybraných klubů v tradiční rubrice deníku Sport a webu iSport hodnotí uplynulé kolo Chance Ligy?
AC Sparta Praha
Lízátka nechutnala, hráč jako Darida chybí
Těžký úkol napsat pravdu o nedělním utkání a jeho aktéry v našem dresu nenaštvat. Ale začali jsme si sami. Prvních sedm minut jako těžké K. O. v MMA zápase, okořeněných vlastencem, kdy Uchenna není přímo atakován soupeřem. Pokračování v podání nejstaršího fotbalisty na hřišti Daridy, a druhý kousek se nám třepetá v síti. Přesně takový hráč, který by strhnul ostatní k útoku na vyrovnávací a následně vítězný gól, nám v týmu chybí.
Přes to všechno jsme šance na vítězství měli, leč lehkovážně promrhali. Kuchta, jenž v prvním poločase vůbec na hřišti nebyl vidět, opět zakončoval střelou po zemi, jako by lehký dloubáček byl nad jeho síly. Rrahmani, střelec od pána boha, nemá na český fotbal patřičnou fyzičku, a pokud trenér bude požadovat, aby se také vracel, nebude to lepší. Je typický zakončovatel, kterému je třeba ulehčit, aby měl dost sil na koncovku.
Druhý poločas jsme odehráli, jako bychom vedli o tři branky, v pomalém valčíkovém rytmu. Snahu o rychlou narážečku či obejití soupeře bylo vidět, až na výjimku, pouze u hráčů, kteří k nám přišli z jiných soutěží nebo z druhé strany zeměkoule. Česká ulička a šikovnost pláče.
Miloš Kolář, 74 let, fotbalový důchodce
SK Slavia Praha
Výhra nad Bodö, naděje na postup v LM
Víkend byl pro fanouška Slavie veskrze příjemný. V pátek vyhrálo béčko v Jihlavě a udělalo další krok k tomu, aby příští jaro nebylo ohledně možného sestupu tak dramatické jako to letošní. V sobotu slávisté ve fantastické atmosféře porazili Karvinou, přestože základní sestava měla k té ideální docela daleko.
Rád bych vyzdvihl soupeře, tak vysoko Slavii v Edenu napadá málokdo. Ofenzivní hráči Karviné mají nadstandardní kvalitu, kdyby Singhateh už jedno neúspěšné angažmá ve Slavii neměl za sebou, dokázal bych si představit, že by o něho mohl mít klub zájem.
Díky nedělnímu zaváhání rivala půjde navíc Slavia do prvního zápasu v Lize mistrů z prvního místa ligové tabulky, což jednoznačně potěší. Zápas proti Bodö/Glimt ukáže mnohé. Pokud Slavia nevyhraje, může se s nadějí na postup do jara téměř rozloučit. Možná právě v prvním zápase celé soutěže má největší šanci získat kýžené vítězství. Norský soupeř má velkou kvalitu, snad to tedy bude zápas, na který se bude vzpomínat.
Ondřej Kreml, 42 let, vědecký pracovník
FC Viktoria Plzeň
Musíme se nakopnout. Klidně na Spartě!
Tak hurá zpátky do reality. Olomouc doma, v téhle sezoně dost nevyzpytatelný soupeř. Jenže kdy jindy se chceš chytit než proti soupeři, který dohrává v poli o osmi lidech? Z naší strany zase prostě bída a není se čemu divit, že už i lidi kvůli tomu pískají... Opakuju se, ale je tomu tak. Osu mužstva jsme prostě ještě nenašli. K tomu hromada zraněných a je to. Hubená výhra nás snad nakopne.
Nářky soupeřova kouče na nezakopnutí balonu po – údajném – zranění jeho hráče, ty jsou mu k ničemu. Já na hřišti po akci lékaře neviděl, tak mu zřejmě moc špatně nebylo. A všechny tyto pseudohvězdy držící se za různé části těla po sebemenším doteku soupeře bych poslal zahrát si ragby – leželi by všichni polomrtví po pěti minutách.
Evropa se blíží a generálkou bude sobota. Ani ta opěvovaná Sparta není neomylná a já doufám, že se jako vždy hecneme, trenérský štáb něco vymyslí a soupeře zase překvapíme. Musíme, už je to potřeba. A taky si myslím, že nás to povzbudí do dalších bojů. Vzhůru za Plzeň! Čest královně Viktorce! A našemu kotli za parádní choreo!
Kovi, 57 let, koordinátor distribuce
FC Baník Ostrava
Nenamočme se trvaleji v sestupových vodách…
V součtu soutěžních utkání Baník dokázal vyhrát pouze dva z dvanácti a to je opravdu hodně málo. Duel s Libercem se pro nás začal vyvíjet špatně už od začátku. Holec chyboval a podíl měl i na druhé brance, která ale začala hrubým zaváháním Pojezného. Zopakovali si tak svá pochybení při jediné gólové situaci v Olomouci.
Sice jsme si vytvořili pár šancí, zejména díky aktivitě Plavšiče s Holzerem, ale ke gólu bohužel nevedly. Druhý poločas snad ani nestojí za zmínku, to už byl jen zmar. Ve středu nás čeká dohrávka s Teplicemi, začínáme od stavu 1:0, takže věřím, že tento zápas už dotáhneme do vítězného konce. I vzhledem k losu může jít o velmi důležité body, abychom se trvaleji nenamočili v sestupových vodách.
Zmíním ještě utkání béčka v Opavě. Slezské derby mělo vše: výborný fotbal, obrovské nasazení a hlavně skvělou atmosféru. Pro Baník jen škoda, že nevydoloval body, šance na to měl. Ale i tak kluci zaslouží pochvalu nejen za výkon, ale hlavně za skvělý vstup do této sezóny. Jsem přesvědčen o tom, že někteří hráči by se neztratili ani v áčku…
Václav Dohnal, 34 let, projektant
Bohemians Praha 1905
Zeman šel příkladem, ale koncovka nás bude mrzet
Jindy otravné reprezentační volno bylo pro Bohemku tentokráte darem z nebes. Sestava nastoupivší proti Slovácku vypadala z pohledu fanouška o poznání ideálněji. Začátek utkání asi lépe naplánovat nešel. Navrátilec Vláďa Zeman ukázal všem spoluhráčům, jak se řeší situace sám na gólmana a poslal ve 2. minutě zelenobílé do vedení.
Koncovka je však stále trápení. Júsuf a Čermák měli na hlavě či noze brankovou pojistku hubeného náskoku, ovšem netrefili řádně zařízení. Netuším co udělat a pravděpodobně to neví ani realizák, ale jisté je, že dřív nebo později bude mizerné zakončování stát mužstvo několik bodů. Byl to nervák až do konce a tentokrát to naštěstí vyšlo. Gólové hody jsme sice neviděli, ale fotbal nebyl z nejhorších.
Mám v paměti mnohem nezáživnější utkání proti Slovácku. Důležité vítězství znamená aktuální klidný střed tabulky, což s ohledem na složitý úvod a nedávné okolnosti beru. Fanoušek ovšem nikdy nemá dost, a tak o víkendu očekávám tři body z Julisky a odeslání přihlášky do soutěže o horní skupinu. Klokani bojují!
Vít Lukeš, 33 let, živnostník