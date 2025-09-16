FAČR a LFA ženou Priskeho a Beneše k fotbalovému soudu. Proč to neplatilo u Šádka? Hra o Kovaříka
Sparťanský trenér Brian Priske po vypjatém zápase v Hradci Králové (1:2) navštívil se souhlasem hlavního sudího Jana Beneše kabinu rozhodčích. Oba aktéři proto půjdou k disciplinární, respektive etické komisi kvůli podezření ze spáchání přečinu. K fotbalovému soudu je posílají předseda FAČR David Trunda a výkonný ředitel ligy Tomáš Bárta. Celý případ může být součástí tlaku na předsedu komise rozhodčích Libora Kovaříka.
Že k návštěvě sparťanského trenéra u sudích došlo, o tom není sporu. Pro web iSport ji potvrdil přímo hlavní rozhodčí Jan Beneš. „Trenér Priske cca 45 minut po skončení utkání – po hodnocení našeho výkonu delegátem utkání – přišel do kabiny rozhodčích, slušně a bez jakýchkoli emocí poděkoval za výkon. Nebyl důvod tuto událost uvádět do zápisu o utkání.“
V neděli v čase 20.21 potvrdil vedoucí hostujícího týmu zápis, tím došlo k uzavření jeho základní části. Priske dorazil někdy po 21. hodině. Zadní stranu zápisu, kde se více rozepisují například červené karty, pak Beneš ukončil druhý den, tedy v pondělí v 11.47.
Podle Soutěžního řádu se zdá být vše v pořádku. V něm se píše, že organizátor utkání je povinen „neumožnit bez souhlasu rozhodčího přístup do jeho kabiny žádné osobě kromě delegáta utkání, vedoucích družstev, případně dopingového komisaře, který se prokáže pověřením k provedení dopingové kontroly.“
Byť je samotný nápad zavítat do kabiny rozhodčích sporný, v tomto případě Beneš trenéru Priskemu svolení dal.
Jenže existuje ještě Kodex chování rozhodčích v profesionálních soutěžích, kde se uvádí, že rozhodčí jsou oprávněni „nad rámec pozdravení se se zástupci klubů v prostorách stadionu (avšak mimo prostory kabiny rozhodčích) a standardní komunikace v rámci utkání komunikovat pouze s vedoucími družstev a pořadatelskou službou“.
To se píše v článku III, odstavec 4 písmeno a). A přesně na základě tohoto bodu kodexu předseda FAČR David Trunda podává podnět k etické komisi. Informovala o tom fotbalová asociace touto zprávou: „David Trunda v rámci své gesce, do které spadají rozhodčí, svolal na dnešní dopoledne gesční skupinu za přítomnosti Tomáše Bárty, výkonného ředitele LFA, a Libora Kovaříka, předsedy Komise rozhodčích FAČR. Gesční skupina konstatovala, že mohlo dojít k porušení Kodexu chování rozhodčích v profesionálních soutěžích, konkrétně jeho ustanovení čl. III odst. 4 písm. a), čímž mohl být spáchán disciplinární přečin podle § 58 odst. 3 písm. d) Disciplinárního řádu FAČR. V té souvislosti předseda FAČR David Trunda předal podnět k prošetření Etické komisi FAČR.“
Tolik fotbalová asociace.
Liga je tvrdší než Strahov
K ní se posléze po mimořádném zasedání svého ligového výboru přidala také Ligová fotbalová asociace, a to dokonce výrazněji. Zatímco Strahov říká, že „mohlo dojít k porušení“, liga setkání v kabině rozhodčích rovnou „považuje za porušení platných předpisů“. A kromě Beneše z toho viní také Priskeho. „Ligový výbor LFA podává podnět k důkladnému vyšetření celé události a případnému vyvození odpovědnosti konkrétních osob. Návštěvy jiných než oprávněných osob v kabině rozhodčích jsou v rozporu s Kodexem chování rozhodčích v profesionálních soutěžích,“ uvádí ve svém stanovisku, o němž rozhodla hlasováním v poměru 6:1. Hlasem proti byl pochopitelně sparťan Dušan Svoboda.
Co může být podstatné při zkoumání u komisí, je výše uvedená formulace „v rámci utkání“. Podle Pravidel fotbalu je utkání ukončeno závěrečným hvizdem, z „administrativního“ hlediska by to z logiky věci mělo být uzavřením zápisu. V tomto případě k setkání Beneš–Priske došlo až po této proceduře – pak by to minimálně z pohledu zúčastněných bylo mimo „rámec utkání“, tedy nikoli proti předpisům.
Citovaný kodex může postihnout pouze rozhodčího. Z porušení kterého předpisu se má zodpovídat Brian Priske? LFA na tuto doplňující otázku odmítla odpovědět. Ale podle informací Sportu se jedná o paragraf 69 Disciplinárního řádu s názvem Porušení Soutěžního řádu, kde se v článku 6 řeší postih pro ty, „kdo vstoupí do kabiny rozhodčího v rozporu se Soutěžním řádem…“
A Šádek nevadí?
Jenže jak už bylo řečeno, Soutěžní řád uvádí, že se souhlasem rozhodčího je takový vstup možný.
LFA rovněž nechtěla odpovědět na dotaz, proč v září 2024 – v podstatě ve stejném personálním složení – neřešila výrok předsedy komise rozhodčích Libora Kovaříka, který se na zasedání jejího ligového výboru zeptal plzeňského šéfa Adolfa Šádka, proč posílá SMS zprávy rozhodčím a proč Martin Svoboda zvaný Chřestýš chodí při plzeňských zápasech do kabiny rozhodčích.
I proto může celý příběh zapadat do snahy vyvíjet tlak právě na předsedu komise rozhodčích Kovaříka, což souvisí se změnou poměrů ve vedení asociace po květnové valné hromadě. Výkonný výbor mu sice opakovaně vyslovil důvěru, naposledy po svém zasedání zkraje září, ale – na tom samém jednání oznámil David Trunda, že požádal UEFA o přidělení osoby, s níž by česká strana konzultovala rozvoj rozhodčích, což údajně s Kovaříkem nebylo předem probráno.
Podle dobře informovaných zdrojů pak prý nechybělo moc a téma Kovařík – v blíže neupřesněném znění – se mělo objevit na programu jednání ještě jednou… K jeho stažení došlo na poslední chvíli. Podzimní kolorit pak doplňují nebývale časté oficiální stížnosti klubů na výkony rozhodčích.
Nabízí se i další motiv, který znovu souvisí s nástupem nového vedení fotbalu, v tomto případě především Jaroslava Tvrdíka. Je to boj proti úhlavnímu rivalovi, tedy Spartě, na politickém poli. Priskeho procházka k sudím k tomu mohla vhodně posloužit.
Nyní se případy dostanou k jednotlivým komisím. Ty si vyžádají stanoviska jednotlivých stran a pak rozhodnou, zda zahájí disciplinární řízení.
Jaké tresty hrozí?
Brian Priske:
- Paragraf 69 Porušení Soutěžního řádu
- Kdo vstoupí do kabiny rozhodčího v rozporu s Soutěžním řádem (…), bude potrestán zákazem činnosti až na tři měsíce, nebo výkonem fotbalově prospěšné činnosti, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 100 000 Kč.
Jan Beneš:
- Paragraf 58 Pochybení delegované osoby
- Delegovaná osoba, která poruší kodex chování rozhodčích, bude potrestána peněžitou pokutou až do výše 500 000 Kč nebo zákazem činnosti na dva měsíce až dva roky.
