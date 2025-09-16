Předplatné

Detailně o Priskem u rozhodčích: špatný nápad i možný trest. Liga je tvrdší než Strahov

Návštěva Briana Priskeho, trenéra Sparty, v kabině rozhodčích se souhlasem hlavního sudího Jana Beneše má dohru. O událostech po nedělním utkání v Hradci Králové (1:2) informoval jako první deník Sport a web iSport, následně se jimi zabývali David Trunda, šéf FAČR, a výkonný ředitel ligy Tomáš Bárta. „Je regulérní spekulovat, že jde o součást dlouhodobého tlaku na komisi rozhodčích a jejího šéfa Libora Kovaříka,“ říká ve speciálu Ligy naruby redaktor Ondřej Škvor.

Co ve speciálu zazní:

  • Co se přesně stalo po utkání Hradce Králové a Sparty?
  • Má trenér Brian Priske možnost vstoupit do kabiny rozhodčích?
  • Za co jdou dánský kouč a sudí Jan Beneš k fotbalovému soudu?
  • Co oběma aktérům hrozí?
  • Proč se v minulosti neřešilo chování Adolfa Šádka, šéfa Plzně?
  • Jak se liší Priskeho návštěva u rozhodčích od Křetínského případu?

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta861117:919
3Jablonec853012:518
4Plzeň843116:715
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Bohemians73135:810
10Hr. Králové823310:129
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko81254:105
14Ostrava61144:74
15Teplice71068:163
16Pardubice70258:182
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
