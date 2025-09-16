Detailně o Priskem u rozhodčích: špatný nápad i možný trest. Liga je tvrdší než Strahov
Návštěva Briana Priskeho, trenéra Sparty, v kabině rozhodčích se souhlasem hlavního sudího Jana Beneše má dohru. O událostech po nedělním utkání v Hradci Králové (1:2) informoval jako první deník Sport a web iSport, následně se jimi zabývali David Trunda, šéf FAČR, a výkonný ředitel ligy Tomáš Bárta. „Je regulérní spekulovat, že jde o součást dlouhodobého tlaku na komisi rozhodčích a jejího šéfa Libora Kovaříka,“ říká ve speciálu Ligy naruby redaktor Ondřej Škvor.
Co ve speciálu zazní:
- Co se přesně stalo po utkání Hradce Králové a Sparty?
- Má trenér Brian Priske možnost vstoupit do kabiny rozhodčích?
- Za co jdou dánský kouč a sudí Jan Beneš k fotbalovému soudu?
- Co oběma aktérům hrozí?
- Proč se v minulosti neřešilo chování Adolfa Šádka, šéfa Plzně?
- Jak se liší Priskeho návštěva u rozhodčích od Křetínského případu?
Celý díl sledujte také na liganaruby.cz.
