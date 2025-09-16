Předplatné

Artis - Chrudim 0:0. Dohrávka bez posil a bez gólů. Brňané se dotahují na čelo

Hráči Artisu Brno se radují z gólu
Hráči Artisu Brno se radují z góluZdroj: FB / Artis Brno
Utkání Artisu s Chrumicí bylo po 32 minutách přerušeno z důvodu prudkého deště
2
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Dohrávaný zápas 1. kola Chance Národní ligy mezi Artisem Brno a Chrudimí skončil 0:0. Utkání bylo 21. července kvůli podmáčenému trávníku přerušeno po 32 minutách, od stejné minuty se tak pokračovalo. Letní posily, které se k týmům připojily až po úvodním kole, nemohli do zápasu nastoupit. I přes bezgólovou remízu tým z Brna v tabulce poskočil, aktuálně je na pátém místě jen bod za barážovými pozicemi.

Podrobnosti připravujeme.

KonecLIVE
00

#TýmZVRPSkóreB
1Táborsko970218:1021
2Brno861122:819
3Opava853013:518
4Baník B952218:917
5Artis952215:1217
6Ústí951318:1316
7Žižkov951313:1116
8Slavia B950419:915
9Příbram941411:1513
10Jihlava932410:1011
11Prostějov931510:1310
12Sparta B93066:189
13Č. Budějovice92259:198
14Chrudim914410:187
15Vlašim91269:155
16Kroměříž90097:230
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů