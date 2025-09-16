Artis - Chrudim 0:0. Dohrávka bez posil a bez gólů. Brňané se dotahují na čelo
Dohrávaný zápas 1. kola Chance Národní ligy mezi Artisem Brno a Chrudimí skončil 0:0. Utkání bylo 21. července kvůli podmáčenému trávníku přerušeno po 32 minutách, od stejné minuty se tak pokračovalo. Letní posily, které se k týmům připojily až po úvodním kole, nemohli do zápasu nastoupit. I přes bezgólovou remízu tým z Brna v tabulce poskočil, aktuálně je na pátém místě jen bod za barážovými pozicemi.
Podrobnosti připravujeme.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Táborsko
|9
|7
|0
|2
|18:10
|21
|2
Brno
|8
|6
|1
|1
|22:8
|19
|3
Opava
|8
|5
|3
|0
|13:5
|18
|4
Baník B
|9
|5
|2
|2
|18:9
|17
|5
Artis
|9
|5
|2
|2
|15:12
|17
|6
Ústí
|9
|5
|1
|3
|18:13
|16
|7
Žižkov
|9
|5
|1
|3
|13:11
|16
|8
Slavia B
|9
|5
|0
|4
|19:9
|15
|9
Příbram
|9
|4
|1
|4
|11:15
|13
|10
Jihlava
|9
|3
|2
|4
|10:10
|11
|11
Prostějov
|9
|3
|1
|5
|10:13
|10
|12
Sparta B
|9
|3
|0
|6
|6:18
|9
|13
Č. Budějovice
|9
|2
|2
|5
|9:19
|8
|14
Chrudim
|9
|1
|4
|4
|10:18
|7
|15
Vlašim
|9
|1
|2
|6
|9:15
|5
|16
Kroměříž
|9
|0
|0
|9
|7:23
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup