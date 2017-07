Pro Trubače není ve Slavii místo, po přestupu půjde hostovat do Teplic

Talentovaný záložník Daniel Trubač si po nedávném přestupu z Hradce Králové do Slavie zatím nejspíš místo v nabitém kádru Pražanů nevybojuje. V den svých dvacátých narozenin se začal připravovat s Teplicemi, kde by měl rok hostovat. Severočeši o tom informovali na svém webu.

Trubač přestoupil do Slavie na konci června a zasáhl za ni do čtyř přípravných zápasů. V nedělní generálce proti Nice odehrál 22 minut. Ve středu zálohy má ale český šampion po příchodu dalších posil velkou konkurenci a člen reprezentační dvacítky by se do sestavy dostával jen těžko.

Trubač patří k talentům českého fotbalu. V srpnu 2014 v sedmnácti letech debutoval v první lize, v uplynulé sezoně pak v nejvyšší soutěži nastoupil k 25 utkáním a byl členem základní sestavy Hradce, který spadl do druhé ligy.

Celkem má Trubač na kontě 41 ligových zápasů a jednu vstřelenou branku. Prošel prakticky všemi mládežnickými národními týmy.