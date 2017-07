Hejkal otevřeně: Spartu položil odchod Dočkala, s Konatém to byla chyba

Ve Spartě toho zažil hodně. Postupy v Evropské lize, totální euforii, smutek i hlubokou krizi. „Něco příjemné fakt nebylo, třeba prohrané derby se Slavií,“ vybaví si ihned Stanislav Hejkal. „Ale pak tu jsou zážitky, které ve mně zůstanou – pohárové zápasy, vyprodaný stadion na Schalke, výhra 3:0 na Laziu. Jsem strašně rád, že jsem mohl být součástí Sparty Praha.“

Mrzí vás, že jste musel odejít?

„Trošku toho zalitujete, ale trenéři mají jepičí život. A být přes dva roky ve Spartě není krátký čas. Samozřejmě, rád bych pokračoval, ale klub se vydal jinou cestou. To se nedá nic dělat.“

Vyhodnotil jste si, proč k tomu muselo dojít?

„Kvůli neúspěchu. V takovém týmu se sotva odpouští druhé místo, natož třetí… Už před rokem se nám nepovedla letní příprava – reprezentanti se po EURO zapojili pozdě, odešli klíčoví hráči. Přesto jsme si po krkolomném startu a vyřazení se Steauou říkali, že už to snad bude dobrý. S odřenýma ušima jsme prošli do Evropské ligy přes Sönderjyske. Jenže po reprezentační pauze přišla prohra v derby a následně Zdeněk Ščasný na vlastní žádost odešel. Ligová sezona se už nedala zachránit.“

Bylo to hodně stresující období?

„Byly to velké stresy, velikánské. Kdo nebyl ve Spartě, tak si vůbec nedovede představit, co je tlak. Klub je takovým fenoménem, že se musí vyhrávat vždycky. Navíc hraje tak trochu svoji soutěž. Kamkoliv přijede, zápasy jsou dopředu vyprodané. Soupeř se proti vám vyšťaví na sto procent i za tu cenu, že příštích pět zápasů prohraje. A když třeba někam přijedou naši největší konkurenti, tak jsou tam pouze dva tisíce lidí a nasazení není takové, jako když přijede Sparta.“

Zažil jste práci pod třemi různými trenéry. Byla ta období hodně rozdílná?

„Byla. Zběžně můžu popsat, že Zdeněk Ščasný rád skáče z tříobráncového systému na čtyřobráncový. Trenér Rada zase stáhnul Davida Lafatu na podhrot. David Holoubek hraje 4 – 4 – 2 v bloku a vyjíždí do protiútoků, to nám přineslo úspěch v Evropské lize. Když se vrátím ke Zdeňkovi, pod ním jsme postoupili do čtvrtfinále Evropské ligy a hráli do posledního kola o titul. Až druhý rok, kdy musel odejít, naznačil, že něco nebylo v pořádku.“

Říkal jsem, že Dočkala nenahradíme

V zimě jste chtěli s Davidem Holoubkem Spartu nastartovat, a pak přišlo vyřazení s Rostovem.

„Na jaře Spartu nejvíc položil odchod Bořka Dočkala. Když se sportovní ředitel Tomáš Požár zmínil, že o něj asi přijdeme, tak jsem hned říkal, že ho nenahradíme. Bořka nahradit nejde, neumíme to. Podívejte se zpětně na všechny branky v Evropské lize, ve všech měl prsty právě on. Ani jeden jsme nedali bez něj. Bořek umí měnit styl hry, tempo, hře dává něco navíc.“

V Rostově (0:4) ale ještě Bořek Dočkal hrál.

„Tam se sešlo víc věcí a zápas se nepovedl celkově. Například jsme se celou dobu zabývali tím, jestli nasadíme Konatého. Máme? Nemáme? Jak na to zareagují fanoušci? Nakonec jsme se pro něj rozhodli a on dostal ve 20. minutě červenou kartu…“

Bylo chybou vracet Konatého do áčka?

„Můj soukromý názor: ano, byla to chyba.“

Na jaře nepomohl týmu, jak se očekávalo. Zklamal.

„Jeho výkony nebyly adekvátní a kanadské bodování, jak se říká, měl téměř nulové. Na gól přihrál akorát na Slavii Vencovi Kadlecovi. Jinak nic. Když ho porovnám s Vjačeslavem Karavajevem, který hrál pod ním na beku, ten dával góly, připisoval si asistence. Konaté nikoliv, a to nastupoval pořád. Tento krok jsme neměli dělat.“

Hodně se mluvilo i o špatných vztazích v kabině, že na jaře ovlivnily výkony Sparty. Bylo to tak?

„Sparta je složitá… Ale tohle je těžká otázka, kterou nechci komentovat.“

Chápu. Pod kterým trenérem se vám pracovalo nejlépe?

„Pod všemi. Nelezl jsem jim po zádech, ale vůči všem třem jsem byl vždy loajální. Fandil jsem jim a snažil se poskytnout veškerý servis, který ode mě jako asistenta vyžadovali. Hodně prostoru jsem dostal pod trenérem Ščasným, který je víc manažerským typem trenéra. Rozdával úkoly ve smyslu: ty uděláš to a to, a pak vyhodnocoval, jak jsme je udělali. Poté přišel David Holoubek, který část tréninku vedl sám. A když si přivedl ještě Petra Havlíčka, celkově na mě zbylo méně práce. Také jsme ale mapovali soupeře a analyzovali utkání, to vám zabere strašně moc času.“

Zvláště soupeři v Evropské lize, že?

„Přesně tak. V české lize soupeře znáte, řešíte akorát drobné nuance. Ale když jsem dostal za úkol zanalyzovat Beerševu, vůbec jsem ji neznal. Proto jsem viděl asi patnáct jejích zápasů a mapoval jednotlivé hráče. To byly práce do nocí. A pak z toho musíte udělat sumář na pětadvacet minut, aby ho hráči v taktickém tréninku vnímali.“

Hráči měli Radu rádi

Jaké to bylo pod Petrem Radou?

„On měl všechny úkoly puntičkářsky rozdělené, řekl bych až vojensky. Ale hráči na to přistoupili. Navíc byl přístupnější, komunikativní, uměl si ze sebe udělat srandu. Třeba v Teplicích jsem ho poznal o dost přísnějšího. Hráči ho měli rádi.“

Víc než Davida Holoubka?

„Davida měla ráda spíš mladší generace. Jak jsem ho poznal, je dravý, odvážný a nebál se dávat do hry právě mladé hráče.“

Co jsem slyšel, vy jste byl každopádně v kabině oblíbený.

(směje se) „Myslím, že jsem klukům říkal takovou tou češtinou, co si myslím. Někteří lidé mluví o plastičnosti, elastičnosti, variabilitě. A já to říkal česky, jak jsem to cítil. Možná to slyšeli radši.“

Jak ve Spartě fungoval pracovní den? Musel jste si vyloženě na něco zvykat?

„Když jsem přišel z Teplic, dlouho jsem si nemohl zvyknout na tréninky s kondičními trenéry. V Teplicích za mnou Zdeněk Ščasný přišel a řekl třeba: uděláš trénink kombinace z křídelního prostoru se zakončením. A od začátku tréninku byla rozcvička vedena k tomu, co budeme dělat. Ve Spartě to bylo ze začátku trošku složitější. Patnáct nebo dvacet minut dostal prostor jeden kondiční trenér, dalších dvacet minut druhý kondičák a najednou byla čtyřicátá minuta tréninku. Teprve potom jsme dostali hráče my, asistenti. Byl to skok.“

Pokud byla kondiční příprava tak důkladná, proč docházelo k početným zraněním?

„Lámali jsme si s tím hlavu. Dělali jsme odběry krve, měnili stravu, všechno. A bohužel musím přiznat, že jsme na to nepřišli. Teď sleduju přípravu Sparty a znovu tam vidím zraněné hráče. Tak jim držím palečky, ať je nepotká to co nás.“