Opustí Tecl nabitou Slavii? Chce hrát, zájem je z Jablonce i ciziny

Chce hrát, ale ve Slavii to asi nebude možné. Základní sestava vypadá nepravděpodobně, beznadějně se jeví i šance přeskočit konkurenty na pravém křídle v blízké budoucnosti. Podzimní vyhlídky Stanislava Tecla nejsou v Edenu zrovna optimistické, proto se řeší jeho případné hostování. Podle informací deníku Sport projevil největší zájem Jablonec.

Slavia odmítá variantu trvalého přestupu a umí si představit, že Stanislava Tecla zapůjčí jinému klubu pouze na jednu sezonu. Zájemců z české ligy se objevilo dost, včetně Jablonce, odkud ho „sešívaní“ vykoupili teprve v lednu. Následně šestadvacetiletý forvard naskočil do jedenácti ligových zápasů a vstřelil v nich dvě branky.

Některé hlasy dokonce tvrdí, že dohoda s Jabloncem už je na stole. Jiné pro změnu nezavrhují ani možnost Teclova přesunu do zahraničí.

„Standův odchod se řeší, ale musíme ještě počkat, jak dopadnou předkola,“ poukazuje zdroj Sportu na to, jakým směrem se stočila pozornost celé Slavie. Už zítra má na programu úvodní duel 3. předkola Ligy mistrů proti BATE Borisov.

Trenér Jaroslav Šilhavý zapsal Tecla pro tento dvojzápas na soupisku, nicméně je vysoce nepravděpodobné, že by se v tak nabitém kádru prosadil do základní sestavy. Jestli vůbec zasáhne do hry alespoň v jejím průběhu…

Pozice hrotového útočníka je z Teclova pohledu „zabitá“. Milan Škoda a Muris Mešanovič, nejlepší střelci minulé sezony, mají tohle místo na dlouho předplacené. I na pravou stranu, kde Tecl nastupoval nejčastěji, zvažuje kouč Šilhavý jiná jména. Zvláště po příchodech hvězdných záložníků z ciziny, kteří doplnili dvojici Jaromír Zmrhal – Jan Sýkora, a po výkonnostním vzestupu Micka van Burena, jehož nasazení do základní jedenáctky nepřímo propálil na twitteru klubový šéf Jaroslav Tvrdík.

„Plnit si sny je největší radost života. Myslím, že Mickovi van Burenovi se jeho slávistický v úterý splní. A on splní naše,“ napsal zástupce čínského majitele CEFC.

Přitom Van Buren už ve Slavii dávno nemusel být. V zimě měl nakročeno do Karviné a zhruba před měsícem bylo těsně před podpisem hostování v Liberci. Kluby si sjednaly, že se na severu Čech zapojí do přípravy, jenže pak nizozemský univerzál zazářil v přípravě proti Žilině (4:0) a z dohody sešlo. Kvalitní výkony navíc dokázal zopakovat v dalších zápasech. Fanoušky a trenéra zaujal tak moc, že je teď zcela nemyslitelné, aby z klubu odcházel.

I z tohoto důvodu by Teclovo hostování dávalo smysl.