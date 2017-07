Matějů do Premier League! Je na odchodu z Plzně do Brightonu

Nadějný český obránce Viktorie Plzeň je blízko přestupu do Premier League! Aleš Matějů má před dohodou s Brightonem, nováčkem anglické nejvyšší soutěže. 21letý krajní bek by v klubu, kde působí český záložník Jiří Skalák, měl podle informací Sportu v nejbližších dnech podepsat tříletou smlouvu s opcí. Přestupová částka, kterou vyinkasuje Viktoria Plzeň, by měla přesáhnout 2,5 milionu eur (téměř 66 milionů korun).