Rozkvět Pardubic bez drahých posil, kouč Majer na hraně. Kam v Jablonci se Zorvanem?

Že Jablonec nevstřelí poslední Dukle doma ani gól? To se nečekalo! „Filip Zorvan mi nesedí ani do přední trojky, ani do záložní dvojky,“ zamýšlí se nad rolí zvučné posily Severočechů redaktor Bartoloměj Černík v novém díle pořadu Liga naruby Zoom, který se věnuje i dvěma trenérským premiérám. Jan Trousil ji v Pardubicích zvládl vítězně. „Dva roky pod panem Koubkem byla pro něj velká škola,“ doplňuje kolega Michal Kvasnica. A Marek Jarolím začal v Karviné remízou. Naopak nejistou pozici má v Mladé Boleslavi Aleš Majer. „Ten kádr však není dobře poskládaný...“

Pořad Zoom navazuje na pondělní Ligu naruby a rozebírá témata, na která nebyl v hlavním díle prostor. Redaktory iSportu Michala Kvasnicu s Bartolomějem Černíkem zde neuslyšíte dlouho mluvit o Slavii, Plzni, Spartě ani Baníku. Mnohem více se řeší boj o elitní šestku, prostředek ligové tabulky, barážové příčky i úplné dno. A taky druhá liga, mládež či nižší soutěže. Včetně zákulisí.

  • Jak kouč Kozel lepí střed pole bez Berana?
  • Kdo za Duklu exceloval a kdo zklamal?
  • Proč Pardubice nyní táhne duo cizinců na levé straně?
  • Jaká je pozice trenéra Majera v Boleslavi?
  • Jak se prezentovala Karviná pod Jarolímem?
  • V čem je síla Olomouce?
  • Kam se vydat na fotbal?

Nový kompletní díl pořadu Liga naruby Zoom najdete každé úterý od 18:00 na liganaruby.cz.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1283123:1127
2Slavia1275022:826
3Jablonec1274116:825
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Hr. Králové1244418:1916
10Bohemians114349:1115
11Teplice1224613:1910
12Baník122468:1410
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1123616:269
15Slovácko121566:138
16Dukla121568:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

