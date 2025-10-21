Rozkvět Pardubic bez drahých posil, kouč Majer na hraně. Kam v Jablonci se Zorvanem?
Že Jablonec nevstřelí poslední Dukle doma ani gól? To se nečekalo! „Filip Zorvan mi nesedí ani do přední trojky, ani do záložní dvojky,“ zamýšlí se nad rolí zvučné posily Severočechů redaktor Bartoloměj Černík v novém díle pořadu Liga naruby Zoom, který se věnuje i dvěma trenérským premiérám. Jan Trousil ji v Pardubicích zvládl vítězně. „Dva roky pod panem Koubkem byla pro něj velká škola,“ doplňuje kolega Michal Kvasnica. A Marek Jarolím začal v Karviné remízou. Naopak nejistou pozici má v Mladé Boleslavi Aleš Majer. „Ten kádr však není dobře poskládaný...“
Pořad Zoom navazuje na pondělní Ligu naruby a rozebírá témata, na která nebyl v hlavním díle prostor. Redaktory iSportu Michala Kvasnicu s Bartolomějem Černíkem zde neuslyšíte dlouho mluvit o Slavii, Plzni, Spartě ani Baníku. Mnohem více se řeší boj o elitní šestku, prostředek ligové tabulky, barážové příčky i úplné dno. A taky druhá liga, mládež či nižší soutěže. Včetně zákulisí.
- Jak kouč Kozel lepí střed pole bez Berana?
- Kdo za Duklu exceloval a kdo zklamal?
- Proč Pardubice nyní táhne duo cizinců na levé straně?
- Jaká je pozice trenéra Majera v Boleslavi?
- Jak se prezentovala Karviná pod Jarolímem?
- V čem je síla Olomouce?
- Kam se vydat na fotbal?
Nový kompletní díl pořadu Liga naruby Zoom najdete každé úterý od 18:00 na liganaruby.cz.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|12
|7
|4
|1
|16:8
|25
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|12
|1
|5
|6
|8:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu