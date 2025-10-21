Divočina v Leverkusenu: dvě červené a výhra PSG 7:2! ŠEST gólů nasázely Barcelona i PSV
Bayer Leverkusen bez zraněného Patrika Schicka v Lize mistrů odehrál šílený zápas proti PSG! Padly dvě červené a do poločasu pět gólů, nakonec francouzský celek vyhrál vysoko 7:2. Šest branek nasázela Barcelona, která smetla Olympiakos 6:1, a PSV proti Neapoli 6:2. Naděloval i Arsenal, jenž si poradil s Atléticem 4:0 a stejným poměrem uspěl také Inter Milán.
Podrobnosti připravujeme.
Liga mistrů 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|3
|3
|0
|0
|13:3
|9
|2
Inter Milán
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|3
Arsenal
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|4
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|12:7
|7
|5
Manchester City
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|6
Bayern
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|7
Newcastle
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|8
Real
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|9
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|9:4
|6
|10
Karabach
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|11
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8:6
|4
|12
Tottenham
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|13
Marseille
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|14
Club Brugge
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|15
Sporting
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|16
Frankfurt
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|17
Liverpool
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|18
Atlético
|3
|1
|0
|2
|7:8
|3
|19
Chelsea
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|20
Galatasaray
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|21
Atalanta
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|22
Neapol
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|23
Saint Gilloise
|3
|1
|0
|2
|3:9
|3
|24
Juventus
|2
|0
|2
|0
|6:6
|2
|25
Bodo/Glimt
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|26
Pafos
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
|27
Leverkusen
|3
|0
|2
|1
|5:10
|2
|28
Monaco
|2
|0
|1
|1
|3:6
|1
|29
Slavia
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|30
Villarreal
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|31
FC Kodaň
|3
|0
|1
|2
|4:8
|1
|32
Olympiacos
|3
|0
|1
|2
|1:8
|1
|33
Kajrat
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|34
Benfica
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|35
Bilbao
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|36
Ajax
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
- Osmifinále
- Play-off