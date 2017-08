Ruce na Baníku: Proč neplatil Barošův gól a měla Slavia kopat penaltu?

Barošova ruka

Ostravský kapitán se řítil za odraženým míčem. Zároveň však proti němu vyběhl i slávistický brankář Jan Laštůvka. Oba se střetli v těsné blízkosti a Laštůvka nakopl míče do Barošovy ruky, která byla v souboji v přirozené pozici. Míč se odrazil k Barošovi a ten skóroval. Sudí Příhoda však branku neuznal.

„Myslím si, že to ruka byla a sudí rozhodl správně. Alespoň to tak z dálky vypadalo,“ hodnotil situaci ostravský Denis Granečný. „Vůbec jsem si jí nevšiml. Bary (Milan Baroš) mi říkal, že byla ruka, ale u těla. Rozhodčí to viděl výborně, takže to asi vyhodnotil dobře,“ přidal se trenér Radim Kučera.

Bývalý reprezentační útočník Horst Siegl však ve studiu televizní stanice O2 Sport nesouhlasil.„Jsem přesvědčený, že se pískat neměla. Milan měl ruku u těla. Ale pravidla jsou taková, že si to rozhodčí obhájí,“ uvedl.

Co říkají pravidla:

„Za úmyslnou hru rukou je třeba považovat, jestliže hráč zadržením nebo zahráním míče rukou získá pro sebe nebo pro své družstvo výhodu. Při posuzování, zda se jednalo o úmyslnou hru rukou, musí rozhodčí posoudit tyto aspekty:

1) zda se jednalo o pohyb ruky k míči nebo pohyb míče k ruce,

2) zda ruka hráče byla přirozené pozici odpovídající pohybu hráče,

3) zda se hráč snaží předejít tomu, aby se míč dotkl jeho ruky,

4) zda hráč měl možnost kontaktu ruky a míče předejít,

5) zda nepoužil ruky nebo paže k úmyslnému zahrání míčem.“

Šindelářova ruka

Druhý sporný okamžik se stal rovněž v prvním poločase, tentokrát však v pokutovém území Baníku. Granečnému se nepovedl odkop a trefil vedle stojící spoluhráče Jana Šindeláře, který se nechtěně dotkl míče rukou. Slávisté se okamžitě dožadovali hvizdu a penalty, sudí Příhoda však nedovolený způsob hry odmítl.

Co říkají pravidla:

„Za zakázaný způsob hry se považuje, jestliže hráč (kromě brankáře ve vlastním pokutovém území) podle názoru rozhodčího zahraje úmyslně míč rukou nebo se rukou míče dotkne; za „ruku“ se přitom považuje paže od ramene až k prstům. Za porušení pravidla se rovněž považuje zahrání míče rukou z nedbalosti, neopatrnosti nebo nedostatečné předvídavosti následků boje o míč; obecně se má za to, že hráč hraje rukou vědomě, jde- li „ruka k míči“.

Aby při posuzování hry rukou v pokutovém území nedocházelo k závažným přehmatům doporučuje se, aby rozhodčí v případě, že má pochybnosti o tom, zda bránící nebo útočící hráč zahrál rukou skutečně „úmyslně“, rozhodl ve prospěch bránícího družstva.

Za úmyslnou hru rukou rozhodčí nebude považovat např. tyto situace:

1) míč je nastřelen na ruku, kterou má hráč u těla, nebo hráč po souboji o míč upadne na míč nebo se po pádu nechtěně dotkne míče rukou,

2) hráč si instinktivně a reflexivním pohybem chrání před prudce vystřeleným míčem choulostivou část těla, např. obličej, genitálie, ale i hrudník apod...

Po zbytek utkání se již žádné kontroverzní momenty nestaly, zároveň však oba týmy nenašly recept, jak překonat soupeřovu obranu. Ve finále se tak rozešli za bezbrankové remízy, ze které měli radost především domácí.

