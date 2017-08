Rozbor posil Slavie: v poli nejvíc válí Rotaň, muž pro černou práci

Po remíze v Ostravě se poprvé vynořily otázky, k čemu slávisté potřebují Ruslana Rotaně. Například Horst Siegl, expert O2 Sport, ukrajinského záložníka kriticky označil za „neviditelného hráče“, jakousi záhadu. Pokud se ale pokusíme rozklíčovat jeho úkoly na hřišti, zjistíme, že ten přívlastek je koneckonců příznačný.

„Jsou defenzivní záložníci, kteří správně nemají být vidět. Vybojují balon, posunou ho dál. Nebo ho ani nemusejí mít a správným pohybem vykrývají prostory. Fanoušek, který chce vidět pěkné góly a finty, si takového hráče většinou nevšimne,“ objasňuje Petr Vlček, bývalý obránce Slavie.

Na parádičky a přípravu gólů mají „sešívaní“ jiné hráče, ofenzivnější. Třeba jinou zahraniční posilu – Dannyho. Toho si fanoušci díky jeho technickým finesám oblíbili ihned, přestože se čeká, že mužstvo potáhne daleko víc. Ovšem u Rotaně je potřeba ocenit jiné atributy.

„Na první pohled to třeba nemusí být atraktivní, ale o tom to není. On si pohlídá střed pole, do defenzivy pracuje naprosto spolehlivě. Trenéři mají takové hráče rádi,“ mluví z vlastní zkušenosti někdejší reprezentant David Jarolím, k němuž lze Rotaně s lehkým srdcem přirovnat.

„Anebo k Tomáši Galáskovi. On taky nebyl vidět, přitom udělal spoustu práce,“ nabízí svůj podoslova hled slávistická ikona Ivo Ulich. „Rotaň i přes svůj věk mě také překvapil pohybem. Rychlostně neztrácí, je klidnější a rozvážnější. Umí zrychlit hru, rozdat balony. Pro Slavii je důležitým článkem v sestavě.“

Můžete namítnout, že defenzivní záložník Michael Ngadeu Ngadjui přece „neviditelně“ nepracuje, toho na hřišti těžko přehlédnete. Rozdíl je v tom, že kamerunský reprezentant je typologicky jiný. Silový hráč, hodně soubojový. Rotaň sice soubojům neuhýbá, ale nevyžívá se v jejich vyhledávání. V posledním zápase s Baníkem jich podstoupil celkem třináct, pouze v šesti uspěl.

„Možná i kvůli tomu je takový nenápadný, ale je to pracant. Hráč, kterého na hřišti potřebujete,“ připojuje se David Hubáček, další z řady exslávistů. „Pod ofenzivními hráči čistí prostor a vykrýváním klíčových prostorů zpomaluje protiútoky, které se valí na slávistickou obranu. To je jeho největší plus.“

Proti Baníku vybojoval Rotaň tři zdánlivě ztracené balony a šest jich zachytil. Pohyb po hřišti ukazuje, že v prostoru mezi oběma šestnáctkami se objevoval takřka všude.

A teď si vezměte, že k jeho přestupu do Edenu ani nemuselo před dvěma měsíci dojít. Vedení klubu k angažování pětatřicetiletého hráče nebylo nakloněno a trenér Jaroslav Šilhavý si musel vynutit alespoň týdenní testy. „Nejsem přesvědčený, že by pro nás byl posilou,“ hlásil klubový šéf Jaroslav Tvrdík. Mýlil se, to teď ví.

Protože pokud hodnotíme letní posily Slavie z pohledu naplnění potenciálu a očekávání, Rotaně musíme zařadit co nejvýš spolu s brankářem Janem Laštůvkou.

Velkým očekáváním naopak zatím nedostál Halil Altintop. Jednak kvůli nedostatečné kondici, jednak i proto, že existovaly obavy z jeho nasazení do důležitých předkol o Ligu mistrů proti Borisovu.

„Když se podívám na úvodní zápasy, posílení kádru Slavia spíše zvládla. Oproti Spartě určitě,“ tvrdí Ulich. A že trojice středopolařů Rotaň, Danny a Altintop je v pokročilejším věku? „Hře dodají klid a myšlenku, čeští hráči se leccos naučí,“ přemýšlí Vlček.

Oba také poukazují na výhodu Slavie spočívající v jistotě evropských pohárů. Takže na rozdíl od letenského rivala nepotřebuje nutně řešit řez v početném kádru a může ho nechat rotovat. Půjde jen o to, jak ho kouč Šilhavý po zbytek sezony ukočíruje. „Zatím to jakžtakž zvládá,“ shodují se experti.