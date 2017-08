Zklamání u Altintopa: šel hodit dres do kotle Slavie, přiletěl mu zpátky

Příchod Halila Altintopa do Slavie provázela velká očekávání. Turecký záložník, který má bohaté zkušenosti z bundesligy, zatím ale nevyčnívá v sestavě českého mistra tolik, jak se předpokládalo. Vnímají to nejspíš také fanoušci. Když jim bývalý hráč Augsburgu, Schalke a Frankfurtu po děkovačce na Bohemians (0:0) hodil dres, přilétl zase zpátky.

Tohle by za normálních okolností byla cenná relikvie. Altintopův dres však fanoušci Slavie poslali zase na trávník. Bývalý turecký reprezentant už byl na odchodu do kabin, když si všiml, že se jeho dárek vrátil zpátky. Vzal ho do ruky a zamířil s ostatními do kabin.

Co takovou reakci mohlo vyvolat? Altintopův výkon skutečně nebyl optimální. Při některých kombinacích dokázal prodat svoje zkušenosti, několikrát však vypustil souboje se soupeřovými hráči, nedařilo se mu při zahrávání rohových kopů.

Fotbalisté Slavie remizovali v utkání 4. ligového kola v malém pražském derby na půdě Bohemians 1905 0:0. Úřadující mistr hrál bez branek i ve druhém venkovním zápase tohoto ročníku nejvyšší soutěže a už podruhé ztratil body. Červenobílí se tak nedokázali naladit vítězstvím na středeční odvetu 4. předkola Ligy mistrů s APOELem Nikósie, v níž budou dohánět ztrátu 0:2 z Kypru.

„Má takový způsob hry, není dynamický hráč. Fotbal zná, vidí ho a cítí ho, v některých soubojích mu asi dynamika chybí. Možná i kondičně to není ono,“ hodnotil Altintopovo vystoupení trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

V porovnání s Dannym nebo Ruslanem Rotaněm jako dalšími zvučnými posilami zatím nedostává tolik prostoru. V domácí soutěži už nastoupil sice potřetí v základní sestavě a při vítězství nad Teplicemi proměnil penaltu, v třech dosavadních soubojích o Ligu mistrů zatím nedostal příležitost ani minutu.

Výkonem na Bohemians příliš nepřesvědčil, že by se do sestavy měl vejít ve středeční odvetě proti APOELu Nikósie, v níž má český mistr dohánět dvoubrankovou ztrátu. Jak prozradil Šilhavý, s velkou pravděpodobností se naopak vrátí Danny, který chyběl v prvním zápase, stav dalšího maroda Simona Deliho je dál nejistý.

