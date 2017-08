Postradatelní! Ze Sparty může zmizet Kadlec, Juliš, Vukadinovič či Bičík

Postradatelní. Kdo odnese čistku v kádru Sparty? • FOTO: koláž iSport.cz

Je jich moc. Vědí to a začínají s tím něco dělat. Proces opakovaně avizovaného zužování sparťanského kádru se dává do pohybu. A vzduchem létají opravdu zajímavá jména. Podle informací deníku Sport by mohli letenskou kabinu v rámci hostování opustit ofenzivní hráči i brankář, většina kroků se ale bude odvíjet od toho, zda se podaří najít agentovi adekvátní destinace pro Václava Kadlece. V jeho případě navíc neexistuje, že by zamířil na hostování v rámci české ligy. Podívejte se, kdo by mohl do konce srpna odejít z Letné.