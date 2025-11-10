Předplatné

ZNÁMKY Slavie: Chorý hlavní postavou, ale i splašený vlak vpravo. Co chtít víc od Zimy?

SESTŘIH: Plzeň - Slavia 3:5. Šlágr plný emocí a gólů! Zářil Chorý, Pražané jdou na první místo • Zdroj: isport.cz
Christos Zafeiris vstřelil pátý gól Slavie v Plzni
Slavia vyhrála v Plzni 5:3
Slavia vyhrála v Plzni 5:3
Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík s trenérem Jindřichem Trpišovským po výhře v Plzni
Zápas Plzně se Slavií nabídl spoustu vyhrocených momentů
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během zápasu v Plzni
Gólová radost Tomáše Chorého
Emotivní přestřelka, ve které šla defenziva poměrně dost stranou. Podobně se nepochybně bude vzpomínat na šlágr 15. kola Chance Ligy v Plzni, kde fotbalisté Slavie vyhráli 5:3. Vítěznou jízdu za posunem do čela tabulky řídil proti svému bývalému klubu Tomáš Chorý. Směrem dopředu ale excelovali i další hráči. Jak si svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského vedli? Projděte si tradiční pozápasové ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport (10-nejlepší, 1-nejhorší).

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

