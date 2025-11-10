ZNÁMKY Slavie: Chorý hlavní postavou, ale i splašený vlak vpravo. Co chtít víc od Zimy?
Emotivní přestřelka, ve které šla defenziva poměrně dost stranou. Podobně se nepochybně bude vzpomínat na šlágr 15. kola Chance Ligy v Plzni, kde fotbalisté Slavie vyhráli 5:3. Vítěznou jízdu za posunem do čela tabulky řídil proti svému bývalému klubu Tomáš Chorý. Směrem dopředu ale excelovali i další hráči. Jak si svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského vedli? Projděte si tradiční pozápasové ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport (10-nejlepší, 1-nejhorší).