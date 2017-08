Stramaccioni po prohře: Hráči nejsou ve formě. Vadí mi, co se v Brně stalo

Našel byste jedno slovo, které by zhodnotilo výkon vašeho týmu v Brně?

„Pouze jedno slovo nemám. Hráli jsme tak, jak si Sparta nezaslouží. Není akceptovatelné, že ze čtyř gólů v lize dostaneme tři ze standardní situace. Jestli chceme být úspěšní, musíme to změnit. Bráníme jeden na jednoho a pokud někdo svého hráče neuhlídá, je to jeho chyba.“

Je prohra se Zbrojovkou po solidním výkonu se Slováckem tvrdým návratem do reality?

„Samozřejmě. Proti Slovácku jsme odehráli náš nejlepší zápas. Tohle byl zase nejhorší zápas. Vadí mi, co se stalo. Nemáme hráče v optimální formě, tým musí hrát jinak, lépe. Směrem dopředu tentokrát dva až tři hráči nepodali očekávaný výkon.“

Berete za špatnou formu hráčů odpovědnost na sebe?

„Samozřejmě. Jsem první, kdo je zodpovědný. Nebudu se schovávat. Vím, že jsem na očích. Všichni musíme tvrdě pracovat a zareagovat tak, jak si Sparta zaslouží. Jsem rád, že přichází reprezentační pauza, během které můžeme pracovat.“

Fotbalisté Brna porazili v prvním utkání po odvolání trenéra Svatopluka Habance nečekaně Spartu 2:0. Zbrojovka vedla v utkání pátého kola od 22. minuty po gólu Jana Poláka, druhou branku přidal v 58. minutě Lukáš Vraštil, který byl poté v 69. minutě po druhé žluté vyloučen. Spartě však ke zvratu přesilovka nepomohla a připsala si první ligovou prohru. Brno díky výhře opustilo posední místo v tabulce.

Proč jste se rozhodli změnit personální složení ve středu zálohy?

„Mavubu jsme bohužel ztratili, má problém s lýtkem. Stalo se to už před dvěma dny. Mandjeck může ve venkovních zápasech pomoci, bohužel se zranil. To nám narušilo i plán, kdy jsme chtěli začít s Váchou a Sáčka nasadit v průběhu utkání.“

Jaká je aktuální pozice Martina Frýdka v mužstvu?

„Klub, agent a hráč se tím zabývají. Chci zdůraznit, že je hráč Sparty a pro mě jím zůstává. Není to jen o Frýdkovi, obecně je kolem nás hodně vlivů, které se týkají transferů. My to musíme zvládnout, počkat, co se stane. Uvidíme. Až bude tým uzavřený, pojedeme dál sezonou.“

