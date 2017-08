Zazářil dvěma góly, pak Van Buren slavil s kotlem: Musím se naučit texty!

Je to k nevíře, ale tohle byly jeho úplně první góly v české lize. Od července 2016, kdy Mick van Buren do Slavie přišel, na to čekal. A jeho dva zásahy Mladou Boleslav rozdělaly na celkovou čtyřku. „Jsem za první góly v lize velice rád,“ těší čerstvě 25letého Nizozemce.

Berete to jako dobrou reakci na vyřazení z play off Ligy mistrů a celkovou gólovou nemohoucnost v posledních zápasech?

„Ano, přesně tak. Myslím, že jsme na to zareagovali perfektně, nejlépe, jak jsme jen mohli. Navíc jsme dali čtyři góly, takže i na slabší ofenzivu jsme odpověděli.“

V čem to vázlo?

„Hráli jsme už předtím pár dobrých zápasů, ale naším problémem bylo čistě jen to skórování. Teď jsme ukázali, že jsme toho pořád schopní.“

Co jste tedy změnili?

„Ani nebyl důvod toho moc měnit. Prostě jen záleželo na tom, až se konečně trefíme a rozjede se to. Viděli jste sami, že ty ostatní tři góly pak pro nás byli o něco jednodušší. O to hlavně šlo.“

Ale nějaký rozdíl ve hře jste na sobě nepozorovali?

„Možná byl ve hře rozdíl, jak jsme hráli od soupeřovy brankové čáry, jaké balony jsme od ní dávali. A ty se nám proti Mladé Boleslavi velmi dařili. Byl to velmi dobrý výkon. Musím říct, že oba centry, které jsem dostal před svými góly, byly vynikající. Ten první se trefoval trochu hůř, byl jsem v těžké pozici, druhý už jsem jen špičkou pravačky dorážel do brány.“

Nemyslel jste na hattrick?

„Jasně, že myslel. Když dáte dva góly ještě před koncem prvního poločasu, tak na to myslíte. Ale i tak jsou tyhle dva góly fajn, a hlavně celkový výsledek 4:0 je moc důležitý.“

Není to pro vás sice poprvé, ale jak jste pak prožíval oslavy s Tribunou Sever?

„Bylo to skvělé. Ale ještě se musím pořádně naučit texty, protože je až tolik neznám.“

Ale přitom je říkáte...

„Jo, to je pravda, ale rozumím tomu velmi málo. Čeština je strašně těžký jazyk.“

Tak jak to pak zvládáte?

„Oni mi to říkají dopředu, a já opakuji. Znám ty texty opravdu jen trochu, je to pro mě velice těžké.“

A jaké pro vás je slyšet své jméno, když ho skandují fanoušci?

„Dodá vám to adrenalin, když cítíte podporu od fanoušků. Je to úžasný pocit, nedá se to ani popsat.“

