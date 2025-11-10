Předplatné

Ocenění Sparty. Dostala certifikát za přístupnost pro handicapované, který má jen Atlétiko

Fotbalová Sparta dlouhodobě zajišťuje kvalitní přístupnost pro handicapované fanoušky
Fotbalová Sparta dlouhodobě zajišťuje kvalitní přístupnost pro handicapované fanouškyZdroj: sparta.cz
Přístupné prostory na tribuně epet ARENY pro handicapované fanoušky
Ve Spartě se zaměřují i na potřeby neslyšících fanoušků, který zajišťují pravidelné prohlídky
Zástupci Sparty předávají neziskové organizaci Znakovárna z. s. šek ve výši 500 tisíc korun
Na Letné jsou instalované individuální staničky, které nevidomým fanouškům zajišťují audiopisný komentář ze zápasů
Handicapovaní fanoušci mají na Letné velice přístupná místa
Trenér Sparty Brian Priske uznal, že si jeho tým proti Teplicím nezasloužil vyhrát
Veljko Birmančevič v utkání s Teplicemi
Fotbalová Sparta se dočkala velkého uznání v rámci práce s fanoušky. Ještě před nedělním utkáním s Teplicemi (2:2) totiž byla oceněna certifikátem Access Champions od mezinárodní organizace AccessibAll, který se uděluje za přístupnost pro handicapované příznivce. Ocenění pro Pražany nabírá na prestiži i díky faktu, že jediným dalším klubem na světě, jenž disponuje touto certifikací, je slavné Atlético Madrid.

Na přístupnosti pro handicapované fanoušky si Sparta se svým generálním partnerem Betanem dávají záležet už delší čas. V posledních sezonách tedy například zrealizovaly instalaci zvukových navigačních majáčků pro nevidomé, rozšíření platformy pro vozíčkáře či úpravu digitálního prostředí se snadným ovládáním pro příznivce se specifickými potřebami. Nevidomí, zrakově postižení a neslyšící fanoušci se rovněž mohou účastnit pravidelných prohlídek stadionu.

Ohleduplná a dlouhodobá práce Letenských neunikla AccessibAll, která se rozhodla Spartu náležitě ocenit. „Certifikace Access Champions vznikla s ohledem na reálné potřeby fanoušků. Sledujeme, jak klub přemýšlí o přístupnosti, jak ji uvádí do praxe a jak udržuje vysoký standard v průběhu celé sezony,“ vysvětlil CEO mezinárodní organizace Olivier Jarosz. „Sparta prokázala systematický a důsledný přístup napříč oblastmi od infrastruktury přes služby v den zápasu až po práci s komunitou. Ocenění potvrzuje, že přístupnost je součástí klubové identity.“

Zápas Sparty s Teplicemi je věnován válečným veteránům • iSport.cz

Důkazem, že Sparta i Betano chtějí nadále pokračovat ve zlepšování přístupnosti pro handicapované fanoušky bylo před posledním domácím duelem předání šeku ve výši 500 000 Kč neziskové organizaci Znakovárna z. s. Komunitní centrum pro Letenské například zajišťuje tlumočení do českého znakového jazyka, které rovněž patří do předzápasových programů na velkoplošných obrazovkách v epet ARENĚ.  

Certifikát pro Spartu představuje potvrzení, že jde správnou cestou. „Soustředíme se na konkrétní kroky, které mají pro fanoušky okamžitý přínos. Děkujeme Betanu za podporu a spolupráci, bez níž by řada opatření nevznikla v takové šíři a kvalitě. Naší vizí je, aby se každý fanoušek bez ohledu na své potřeby cítil na Spartě pohodlně a bezpečně,“ popsala Irena Smetanová, CSR manažerka pražského klubu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1596029:1133
2Sparta1594228:1631
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1574428:1925
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

