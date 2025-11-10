Ocenění Sparty. Dostala certifikát za přístupnost pro handicapované, který má jen Atlétiko
Fotbalová Sparta se dočkala velkého uznání v rámci práce s fanoušky. Ještě před nedělním utkáním s Teplicemi (2:2) totiž byla oceněna certifikátem Access Champions od mezinárodní organizace AccessibAll, který se uděluje za přístupnost pro handicapované příznivce. Ocenění pro Pražany nabírá na prestiži i díky faktu, že jediným dalším klubem na světě, jenž disponuje touto certifikací, je slavné Atlético Madrid.
Na přístupnosti pro handicapované fanoušky si Sparta se svým generálním partnerem Betanem dávají záležet už delší čas. V posledních sezonách tedy například zrealizovaly instalaci zvukových navigačních majáčků pro nevidomé, rozšíření platformy pro vozíčkáře či úpravu digitálního prostředí se snadným ovládáním pro příznivce se specifickými potřebami. Nevidomí, zrakově postižení a neslyšící fanoušci se rovněž mohou účastnit pravidelných prohlídek stadionu.
Ohleduplná a dlouhodobá práce Letenských neunikla AccessibAll, která se rozhodla Spartu náležitě ocenit. „Certifikace Access Champions vznikla s ohledem na reálné potřeby fanoušků. Sledujeme, jak klub přemýšlí o přístupnosti, jak ji uvádí do praxe a jak udržuje vysoký standard v průběhu celé sezony,“ vysvětlil CEO mezinárodní organizace Olivier Jarosz. „Sparta prokázala systematický a důsledný přístup napříč oblastmi od infrastruktury přes služby v den zápasu až po práci s komunitou. Ocenění potvrzuje, že přístupnost je součástí klubové identity.“
Důkazem, že Sparta i Betano chtějí nadále pokračovat ve zlepšování přístupnosti pro handicapované fanoušky bylo před posledním domácím duelem předání šeku ve výši 500 000 Kč neziskové organizaci Znakovárna z. s. Komunitní centrum pro Letenské například zajišťuje tlumočení do českého znakového jazyka, které rovněž patří do předzápasových programů na velkoplošných obrazovkách v epet ARENĚ.
Certifikát pro Spartu představuje potvrzení, že jde správnou cestou. „Soustředíme se na konkrétní kroky, které mají pro fanoušky okamžitý přínos. Děkujeme Betanu za podporu a spolupráci, bez níž by řada opatření nevznikla v takové šíři a kvalitě. Naší vizí je, aby se každý fanoušek bez ohledu na své potřeby cítil na Spartě pohodlně a bezpečně,“ popsala Irena Smetanová, CSR manažerka pražského klubu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu