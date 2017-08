Střelec Krmenčík: Přestup do Slavie? To bych radši odešel někam ven

Je ho všude plno. Na hřišti i ve fotbalových diskusích. Chlap jako hora. Jeden z nejlepších českých útočníků současnosti, střelecká jednička ligového lídra Viktorie Plzeň. Reprezentant Michael Krmenčík (24) prožívá nejlepší období kariéry, zároveň ale čelí stále silnější kritice za své neustále se opakující filmování. „Nesmím padat jako blbec. I mamka mi nadávala, že si to nemůžu dovolit,“ vypráví v otevřeném rozhovoru pro deník Sport, kde se vrátil i k zájmu Slavie, která ho před časem chtěla získat.

Dobře ví, že si proti sobě poštval řadu fanoušků. Že si častými simulacemi ničí impozantní vstup do sezony. Přesto o tom plzeňský útočník Michael Krmenčík nemá strach otevřeně mluvit.

Jste ofenzivní jedničkou v Plzni. Daří se vám, střílíte góly. Zažíváte nejlepší období kariéry?

„Neoznačil bych se jako útočník číslo jedna. Máme hodně kvalitních hráčů směrem dopředu, Marka Bakoše, Kubu Řezníčka. Je jedno, jakou sestavu trenér zvolí a kdo hraje na hrotu. Všichni tři jsme góloví. Na koho trenér ukáže, ten je schopný rozhodovat velké zápasy. Žádná nevraživost mezi námi nepanuje, navzájem si poradíme. Je to týmová práce.“

V posledních týdnech se taky často hovoří o vašich přifilmovaných pádech. Vnímáte kritiku, která se na vás za opakované simulace snesla?

„Chtěl bych si nasypat popel na hlavu, na tomhle musím zapracovat. Když tam je kontakt, nesmím padat jako blbec. Vím to, i moje mamka mi nadávala, jak si to vůbec můžu dovolit. A pak se mnou kvůli tomu dva dny nemluví. (usměje se) Registruju to. Vypadám jako blbec a musím to odstranit. Kvůli mně i klubu. Hodně lidí jsem si tím poštval proti sobě.“

„Chci na tom zapracovat. Je to moje největší minus na herním projevu. Do budoucna už Krmenčík bude bez simulování. Chci dávat góly, to je moje práce.“

Rozhodčí za to navíc začali dávat žluté karty, jako vám v prvním kole proti Dukle.

„Je to dobře.“

Tahle reakce může leckoho překvapit...

„Když simuluješ, musíš být potrestaný. Jenom to kvituju. Vím, že to ve světle té karty může znít divně, ale patří to k tomu, jak se k tomu chci postavit.“

Slavia před časem otevřeně přiznala, že vás chtěla získat. Ve vzduchu létala částka kolem 80 milionů. Co vám prolétlo hlavou, když jste tu cifru viděl?

„To je ten klacek a tanky, o kterých mluvil před sezonou pan Šádek. Klacek se rovná v Plzni 18 milionům a tank v Praze třeba 100 milionů. Takové rozdíly teď asi jsou. Hlavu jsem si z toho ale vůbec nedělal. Proč taky?“

Plzeň nabídku z Edenu okamžitě smetla ze stolu. Dokázal byste si přestup do Slavie představit?

„Řeknu jenom jedno. Reakce pana Šádka byla odpovídající. To bych radši šel někam ven, než posilovat kádr mužstva, které s námi bude bojovat o titul. Fanouškům bych to nemohl udělat. Za zájem jsem rád, ale mým klubem je Plzeň.“

