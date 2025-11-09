SESTŘIHY: Plzeň - Slavia 3:5, ztráta Sparty. Rvačka v Olomouci, ŠEST gólů Liberce
Fotbalová Chance Liga se před reprezentační přestávkou rozloučila patnáctým kolem. Šlágr kola nabídl osm branek! Slavia si poradila s Plzní 5:3 a posunula se do čela tabulky. Pomohla jí k tomu ztráta Sparty, která remizovala 2:2 s Teplicemi. Liberec deklasoval Karvinou 6:0, Olomouc si poradila s Pardubicemi 2:0. Baník podlehl Jablonci 0:1, tři body slaví Hradec, Mladá Boleslav i Bohemians. Na všechny SESTŘIHY se podívejte na iSportu.
Plzeň - Slavia 3:5
Slavia ve šlágru kola první ligy zvítězila v přestřelce v Plzni 5:3. Ve 27. minutě otevřel skóre Youssoupha Sanyang, chvíli nato srovnal domácí Tomáš Ladra, ale ještě do pauzy zajistili hostům vedení 3:1 Tomáš Chorý se Štěpánem Chaloupkem. Bývalý útočník Viktorie Chorý po pauze skóroval znovu, poté snížili Lukáš Červ s Amarem Memičem, ale poslední slovo měl Christos Zafeiris. Osm branek padlo ve vzájemných duelech v samostatné nejvyšší soutěži poprvé.
Sparta - Teplice 2:2
Sparta jen remizovala s Teplicemi 2:2 a z posledních sedmi utkání vyhrála jen jednou. Pražané šli do vedení díky vlastnímu gólu Daniela Marečka, za hosty vyrovnal Dalibor Večerka a po přestávce otočil skóre Matěj Radosta. Střídající Patrik Vydra rozhodl o dělbě bodů.
Liberec - Karviná 6:0
Slovan si poradil doma s Karvinou 6:0 a poskočil do elitní šestky tabulky. Výsledek zápasu určil první poločas, který otevřel gólem Raimonds Krollis. Jeho hlavička o tyč byla podle rozhodčích těsně za brankovou čárou. Následně byl za tvrdý faul kolenem na hlavu Azize Kayonda vyloučen Aboubacar Traore. Do přestávky se ještě trefil dvakrát Ermin Mahmič, další branku přidal Vojtěch Stránský. Po změně stran dokončil debakl Lukáš Mašek. Slezané nenavázali na výhru nad Spartou a padli poprvé pod trenérem Markem Jarolímem.
Olomouc – Pardubice 2:0
Sigma si poradil doma s Pardubicemi 2:0 a navázala tak na vítězství z arménského NOAH v Konferenční lize. Na gól se na Andrově stadionu čekalo do 78. minuty, kdy otevřel skóre hlavou Daniel Vašulín. V 88. minutě zahrál na čáře rukou Louis Lurvink a byl vyloučen. Následnou penaltu proměnil Dominik Janošek. Na konci utkání se po vzájemném souboji do sebe pustili Artur Dolžnikov s Ryanem Mahutou a oba viděli červenou kartu. Východočeši padli v lize poprvé pod Janem Trousilem.
Baník - Jablonec 0:1
Jablonec zvítězil v Ostravě 1:0 a minimálně do neděle poskočil do čela neúplné tabulky. Jediný gól dal ve 25. minutě Lamin Jawo. Baník pak i přes velký tlak a řadu šancí nevyrovnal a pod novým trenérem Tomášem Galáskem prohrál bez vstřelené branky i čtvrtý zápas nejvyšší soutěže. Jablonec v lize porazil Ostravu potřetí za sebou.
Hradec Králové - Slovácko 4:0
Hradec Králové rozstřílel Slovácko 4:0. Domácí poslal ve 22. minutě do vedení Václav Pilař, po změně stran se dvakrát prosadil Tom Slončík a jednou další střídající hráč Ondřej Mihálik. Východočeši v nejvyšší soutěži popáté za sebou bodovali. Tým z Uherského Hradiště, který po trenérské změně poprvé vedl dočasný kouč Veliče Šumulikoski, už deset kol po sobě nezvítězil a s jedinou výhrou v ligové sezoně zůstal poslední.
Zlín - Bohemians 0:1
Bohemians zvítězili ve Zlíně 1:0 a nejvyšší soutěži naplno bodovali po šesti zápasech. Jediný gól utkání dal v 69. minutě Benson Sakala. Nováček ze Zlína prohrál po pěti kolech a potvrdil, že proti „Klokanům“ se mu doma nedaří. Z posledních třinácti ligových duelů na svém stadionu je porazil jen jednou.
Dukla - Mladá Boleslav 0:1
Mladá Boleslav zvítězila v Praze na Dukle 1:0. Středočeši v nejvyšší soutěži vyhráli po sedmi zápasech a posunuli se o bod před celek z Julisky. Ve 33. minutě rozhodl utkání jediným gólem Jan Zíka. Pražané v lize prohráli po třech duelech.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu