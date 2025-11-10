Hyský po porážce Plzně: Jsem nespokojený. Slavia válčila a uspěla jednoduchou hrou
Sedmý zápas na lavičce fotbalistů Plzně znamenal pro nového kouče první porážku. Ke všemu pětigólovou od hlavního rivala, mistrovské Slavie. Martin Hyský (50) musel skousnout kyselé jablko. Byť Viktoria stáhla skóre z 1:4 na 3:4, důležité body ve finále sebral po výhře 5:3 hostující celek. „Nabádal jsem kluky, abychom hráli víc fotbal,“ zdůraznil trenér s bohatou minulostí z Edenu.
Vadí vám spíš pět inkasovaných branek, nebo naopak pochválíte tým, že se vrátil do zápasu ze stavu 1:4 a snížil na 3:4?
„Obě věci jsou důležité. Jsem nespokojený s tím, jak jsme bránili, jak jsme byli zodpovědní dozadu. Soupeři to hodně ulehčily góly, které jsme dostali, jsou velkou kaňkou na zápase. Na druhou stranu si po poločasovém výsledku 1:3 cením, jakým způsobem odehrál tým druhý poločas. Sahali jsme minimálně po tom, abychom zápas aspoň zremizovali. Pátý gól dal pak zápasu tečku.“
Byla v defenzivě citelná absence Václava Jemelky?
„Každá taková ztráta je citlivá. Vašek hrát původně měl, ale rozhodli jsme se na poslední chvíli kvůli zdravotnímu stavu, že do toho nepůjde, necítil se vůbec dobře. Ale Sampson Dweh a Svetozar Markovič jsou oba prvotřídní stopeři, ale hlavně Sampsonovi zápas nevyšel, nebylo to ani podle jeho představ, byl u tří z pěti gólů. S jeho výkonem určitě nejsem spokojený. Venca snad bude v pořádku, za reprezentační přestávku se dá dohromady a budeme mít i na tomhle postu větší výběr.“
Proč se vám nepodařilo uhlídat Tomáše Chorého?
„Odpověď může souviset s tím, jak se chovali a jak zahráli naši stopeři. Slavia sem přijela s jednoduchou hrou, válčila, bylo tam hodně faulů, přerušení, výsledek pak šel Slavii na ruku. Chorý byl klíčovým hráčem pro Slavii, ale představoval bych si, že si s ním poradíme trošku jinak. Bohužel se tak nestalo.“
Nebylo to jen o Tomášovi Chorém
Teď už to můžete říct – byl pro vás zápas se Slavií vzhledem k vaší minulosti v Edenu něčím speciální?
„Na ten zápas jsem kladl stejný důraz jako na všechny ostatní. Přirovnával jsem to k zápasu v Evropské lize. Slavia má kvalitu, já osobně byl absolutně soustředěný, klidný. Nehrálo to žádnou roli.“
Po utkání jste ještě něco říkal sudímu Benešovi. Můžete říct, čeho se to týkalo?
„Nechci tady mluvit o rozhodčím. Můžete si ty věci prohlédnout. Jsem zvědavý, jak komise vyhodnotí hlavně čtvrtý gól. Myslím, že Chorý byl po nákopu Staňka v ofsajdu a video se k tomu vůbec nevrátilo. Z obou stran to byla hlavně v prvním poločase velká válka, což jsme nechtěli. Bylo tam moc faulů, přerušení, hra neměla plynulost. Pro Slavii to bylo výhodou. Apeloval jsem na kluky, aby víc hráli fotbal, abychom dali míč na zem, nepřizpůsobili se jednoduché hře nakopávaných míčů. Bohužel se to v prvním poločase strhlo z obou stran do jednoduchých přechodů. Ve druhém poločase jsme tam měli pasáže, momenty, kdy jsme víc drželi balon na zemi, dostali se do postupných útoků, zajímavých akcí, z toho rezultovali pěkné dva góly.“
Pochopil jste z nedělního duelu, o čem jsou vypjaté zápasy mezi Slavií a Plzní?
„Vím velmi dobře, co je to za zápasy, jak jsou důležité. Snažili jsme se v tom krátkém čase připravit tým co nejlépe. Nyní se nám nepovedlo být v obraně dostatečně důrazný, od Slavie jsme dostali hodně laciné góly. Na evropské scéně se nám tohle nedělo, naše poctivost a práce dozadu byla mnohem pečlivější a lepší. Nebylo to jen o Tomášovi Chorém, že jsme to nezvládli, ale hlavně o hráčích kolem něj, kteří měli být pod větším tlakem, měli být od nás dobře navazovaní. To se nedělo. Jsem nespokojený s tím, jak jednoduše jsme inkasovali. Slavia byla efektivní, z šesti střel pět gólů, to je moc. Je třeba si zápas rozebrat, ukázat a poučit se z něj.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu