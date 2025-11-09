SESTŘIHY: City - Liverpool 3:0. Souček dotáhl Bergera. Krejčí u prohry, Arsenal ztratil
Šlágr 11. kola anglické fotbalové ligy dopadl lépe pro Manchester City, který si poradil s obhájci z Liverpoolu 3:0. Tomáš Souček přispěl k výhře West Hamu 3:2 nad Burnley a 38. gólem v Premier League vyrovnal český střelecký rekord Patrika Bergera. Ladislav Krejčí mnoho důvodů k oslavám neměl, jeho Wolverhampton po prohře 0:3 na Chelsea stále čeká na první ligové vítězství v sezoně. Manchester United na hřišti Tottenhamu brankou Matthijse De Ligta v 96. minutě vybojoval bod za remízu 2:2. Arsenal ztratil body po remíze 2:2 na hřišti nováčka ze Sunderlandu.
Haaland mohl skórovat už o 16 minut dřív, ale penaltu mu zneškodnil Mamardašvili. Gruzínský gólman potvrdil, že penalty chytat umí. Od začátku sezony 2023/24 zlikvidoval už šestý pokutový kop, což se za tu dobu žádnému jinému brankáři v pěti nejlepších evropských soutěžích nepovedlo.
Manchester City soupeři ještě do poločasu odskočil na rozdíl dvou branek, poté co se trefil Španěl Nico. Skóre pak uzavřel Belgičan Doku, který Mamardašviliho překonal ranou zpoza vápna ke vzdálenější tyči. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly zvítězili v sedmém domácím zápase po sobě. Liverpool naopak prohrál čtvrtý ligový zápas venku v řadě, což se mu stalo poprvé od roku 2012. V tabulce se obhájce titulu propadl na 8. místo.
Souček dorovnal Bergera
Tomáš Souček přišel do hry v utkání West Hamu s Burnley v 62. minutě a po čtvrthodině poslal domácí tým do vedení 2:1. „Kladiváři“ nakonec vyhráli 3:2 a bodově se dotáhli na svého soupeře, kterému patří první pozice nad sestupovým pásmem.
Souček skóroval po rohovém kopu. Slovenský gólman Martin Dúbravka k němu vyrazil střelu Lucase Paquety na vzdálenější tyč a český fotbalista poslal hrudníkem míč do branky.
„Musíte udělat takovýhle náběhů sto a pak máte šanci, že z toho jednou nebo dvakrát bude gól,“ řekl Souček televizní stanici Sky Sports. Podruhé za sebou začal mezi náhradníky a do hry se dostal až po zranění Freddieho Pottse. „Rád bych byl v základní sestavě, ale pro tým udělám cokoli. Jsem moc rád, že jsme doma vyhráli, můžeme jít do reprezentační přestávky se skvělým pocitem, protože něco budujeme.“
V závěru měl třicetiletý záložník podíl na třetím gólu domácích, když jeho střelu dorazil dobíhající Kyle Walker-Peters do prázdné branky. Porážku Burnley už pouze zmírnil v sedmé minutě nastavení Josh Cullen.
Souček, který působí v londýnském klubu od příchodu z pražské Slavie v lednu 2020, nastřílel 38 branek ve 202 zápasech Premier League. Berger potřeboval na stejný počet zásahů 225 utkání. Vicemistr Evropy z roku 1996 působil v letech 1996 až 2008 v Liverpoolu, Portsmouthu, Aston Ville a Stoke City.
Souček se trefil podruhé za sebou. Minulou neděli zpečetil výhru 3:1 nad Newcastlem. West Ham si připsal třetí vítězství v soutěži, s deseti body z 11 zápasů je ale stále na sestupové 18. příčce.
Chelsea si doma snadno poradila s posledním Wolverhamptonem, ve druhém poločase se o branky postarali Gusto, Joao Pedro a Neto. „Blues“ ztrácejí na Arsenal šest bodů. V neděli je může z druhého místa sesadit vítěz šlágru Manchester City - Liverpool. „Vlci“ prožívají nejhorší start do sezony v historii klubu. Z deseti kol získali jen dva body. Na Stamford Bridge za hosty odehrál celé utkání český reprezentant Ladislav Krejčí.
Arsenal ztratil body na hřišti nováčka
Lídr soutěže Arsenal přišel gólem v 94. minutě o výhru v Sunderlandu a remizoval 2:2. Hosté ztratili po 10 soutěžních zápasech čtyři dny po vítězství 3:0 v pražském Edenu nad Slavií v Lize mistrů.
Sunderland poslal v 35. minutě do vedení odchovanec Arsenalu Ballard, jenž tak ukončil 811 minut trvající neprůstřelnost svého mateřského klubu. Za jeho A-tým však nikdy nenastoupil. Svou trefu náležitě oslavil. „Kanonýři“ do druhého poločasu nastoupili s velkou vervou a drtivým tlakem vývoj utkání otočili. Nejprve vyrovnal v 54. minutě Saka a o dvacet minut později obstaral vedoucí branku Trossard.
Po Belgičanově trefě se však obraz hry změnil a otěže přebrali domácí, několik gólových šanci zlikvidoval hostující brankář Raya. Třicetiletý Španěl nakonec kapituloval v 94. minutě, Brobbey byl v souboji s Gabrielem důraznější a akrobatickým kopem ukončil vítěznou sérii hostů. Nizozemský útočník se prosadil poprvé od letního přestupu z Ajaxu Amsterodam. Sunderland je třetí a na dnešního soupeře ztrácí sedm bodů.
Přestřelka Spurs s Manchesterem skončila remízou
Manchester United poslal ve 32. minutě do vedení Mbeumo. Tottenham, který bude za měsíc hostit v Lize mistrů pražskou Slavii, v 84. minutě vyrovnal gólem Tela, jenž byl tou dobou na hřišti pět minut. V úvodu nastavení Richarlison hlavou tečoval Odobertovu střelu mimo dosah brankáře Lammense a byl blízko pátému vítězství nad Manchesterem United za sebou.
„Rudí ďáblové“ však v poslední minutě nastavení vyrovnali po rohovém kopu. Fernandes našel na zadní tyči De Ligta, jenž vyskočil nejvýš ze všech a prodloužil ligovou sérii svého týmu bez porážky na pět zápasů.
Everton doma porazil Fulham 2:0 góly Gueyeho a Keanea a zvítězil po třech zápasech. Hosté si připsali pátou porážku z posledních šesti kol a na 15. místě je dělí od sestupového pásma jen bod. Everton má o čtyři body více a je jedenáctý.
Nottingham Forest otočil zápas s Leedsem, zvítězil 3:1 a poprvé od úvodního kola naplno bodoval. Aston Villa porazila 4:0 Bournemouth a Brentford ve druhém poločase otočil duel s Newcastlem a zvítězil 3:1.
Nottingham, který má po odvolání Nuna Espírito Santa a Angeho Postecogloua už třetího kouče v sezoně, prohrával od 13. minuty. Vedení Leedsu však vydrželo jen dvě minuty, než se trefil poprvé v anglické lize záložník Sangaré. První výhru pod vedením Seana Dycheho si Nottingham zajistil po brankách ve druhém poločase, o které se postaral hlavou Gibbs-White a v nastaveném čase z penalty Anderson. Forest i tak zůstal na předposledním místě, Leeds je šestnáctý.
Účet Aston Villy při čtyřgólovém vítězství nad Bournemouthem otevřel argentinský záložník Buendía trefou z přímého kopu. Druhý gól přidal Belgičan Onana a postaral se o to, že i šestá z posledních tref Aston Villy padla zpoza pokutového území. Po změně stran se prosadili střídající Barkley a Malen, oba po rohových kopech.
Vítězství Brentfordu nad Newcastlem režíroval dvěma góly Braziec Thiago, který se trefil ve čtvrtém domácím zápase po sobě a i tentokrát byla jedna z jeho branek vítězná.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|11
|8
|2
|1
|20:5
|26
|2
Manchester City
|11
|7
|1
|3
|23:8
|22
|3
Chelsea
|11
|6
|2
|3
|21:11
|20
|4
Sunderland
|11
|5
|4
|2
|14:10
|19
|5
Tottenham
|11
|5
|3
|3
|19:10
|18
|6
Aston Villa
|11
|5
|3
|3
|13:10
|18
|7
Manchester Utd.
|11
|5
|3
|3
|19:18
|18
|8
Liverpool
|11
|6
|0
|5
|18:17
|18
|9
Bournemouth
|11
|5
|3
|3
|17:18
|18
|10
Crystal Palace
|11
|4
|5
|2
|14:9
|17
|11
Brighton
|11
|4
|4
|3
|17:15
|16
|12
Brentford
|11
|5
|1
|5
|17:17
|16
|13
Everton
|11
|4
|3
|4
|12:13
|15
|14
Newcastle
|11
|3
|3
|5
|11:14
|12
|15
Fulham
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|16
Leeds
|11
|3
|2
|6
|10:20
|11
|17
Burnley
|11
|3
|1
|7
|14:22
|10
|18
West Ham
|11
|3
|1
|7
|13:23
|10
|19
Nottingham Forest
|11
|2
|3
|6
|10:20
|9
|20
Wolves
|11
|0
|2
|9
|7:25
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup