SESTŘIHY: City - Liverpool 3:0. Souček dotáhl Bergera. Krejčí u prohry, Arsenal ztratil

Video placeholder
West Ham - Burnley 3:2. Souček gólem přispěl k výhře a vyrovnal Bergerův rekord • Zdroj: Canal+ Sport
Hráči Manchetseru City před zápasem s Liverpoolem
Ladislav Krejčí v utkání proti Chelsea
Chelsea si na domácím hřišti poradila s Wolverhamptonem
Sunderland v 11. kole Premier League hostil londýnský Arsenal
19
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Šlágr 11. kola anglické fotbalové ligy dopadl lépe pro Manchester City, který si poradil s obhájci z Liverpoolu 3:0. Tomáš Souček přispěl k výhře West Hamu 3:2 nad Burnley a 38. gólem v Premier League vyrovnal český střelecký rekord Patrika Bergera. Ladislav Krejčí mnoho důvodů k oslavám neměl, jeho Wolverhampton po prohře 0:3 na Chelsea stále čeká na první ligové vítězství v sezoně. Manchester United na hřišti Tottenhamu brankou Matthijse De Ligta v 96. minutě vybojoval bod za remízu 2:2. Arsenal ztratil body po remíze 2:2 na hřišti nováčka ze Sunderlandu.

Haaland mohl skórovat už o 16 minut dřív, ale penaltu mu zneškodnil Mamardašvili. Gruzínský gólman potvrdil, že penalty chytat umí. Od začátku sezony 2023/24 zlikvidoval už šestý pokutový kop, což se za tu dobu žádnému jinému brankáři v pěti nejlepších evropských soutěžích nepovedlo.

Manchester City soupeři ještě do poločasu odskočil na rozdíl dvou branek, poté co se trefil Španěl Nico. Skóre pak uzavřel Belgičan Doku, který Mamardašviliho překonal ranou zpoza vápna ke vzdálenější tyči. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly zvítězili v sedmém domácím zápase po sobě. Liverpool naopak prohrál čtvrtý ligový zápas venku v řadě, což se mu stalo poprvé od roku 2012. V tabulce se obhájce titulu propadl na 8. místo.

Souček dorovnal Bergera

Tomáš Souček přišel do hry v utkání West Hamu s Burnley v 62. minutě a po čtvrthodině poslal domácí tým do vedení 2:1. „Kladiváři“ nakonec vyhráli 3:2 a bodově se dotáhli na svého soupeře, kterému patří první pozice nad sestupovým pásmem.

Souček skóroval po rohovém kopu. Slovenský gólman Martin Dúbravka k němu vyrazil střelu Lucase Paquety na vzdálenější tyč a český fotbalista poslal hrudníkem míč do branky.

„Musíte udělat takovýhle náběhů sto a pak máte šanci, že z toho jednou nebo dvakrát bude gól,“ řekl Souček televizní stanici Sky Sports. Podruhé za sebou začal mezi náhradníky a do hry se dostal až po zranění Freddieho Pottse. „Rád bych byl v základní sestavě, ale pro tým udělám cokoli. Jsem moc rád, že jsme doma vyhráli, můžeme jít do reprezentační přestávky se skvělým pocitem, protože něco budujeme.“

Video placeholder
West Ham - Burnley 3:2. Souček gólem přispěl k výhře a vyrovnal Bergerův rekord • Canal+ Sport

V závěru měl třicetiletý záložník podíl na třetím gólu domácích, když jeho střelu dorazil dobíhající Kyle Walker-Peters do prázdné branky. Porážku Burnley už pouze zmírnil v sedmé minutě nastavení Josh Cullen.

Souček, který působí v londýnském klubu od příchodu z pražské Slavie v lednu 2020, nastřílel 38 branek ve 202 zápasech Premier League. Berger potřeboval na stejný počet zásahů 225 utkání. Vicemistr Evropy z roku 1996 působil v letech 1996 až 2008 v Liverpoolu, Portsmouthu, Aston Ville a Stoke City.

Souček se trefil podruhé za sebou. Minulou neděli zpečetil výhru 3:1 nad Newcastlem. West Ham si připsal třetí vítězství v soutěži, s deseti body z 11 zápasů je ale stále na sestupové 18. příčce.

Článek pokračuje pod infografikou

Chelsea si doma snadno poradila s posledním Wolverhamptonem, ve druhém poločase se o branky postarali Gusto, Joao Pedro a Neto. „Blues“ ztrácejí na Arsenal šest bodů. V neděli je může z druhého místa sesadit vítěz šlágru Manchester City - Liverpool. „Vlci“ prožívají nejhorší start do sezony v historii klubu. Z deseti kol získali jen dva body. Na Stamford Bridge za hosty odehrál celé utkání český reprezentant Ladislav Krejčí.

Video placeholder
Chelsea - Wolves 3:0. Jasná záležitost domácích, Krejčí stále čeká na výhru • Canal+ Sport

Arsenal ztratil body na hřišti nováčka

Lídr soutěže Arsenal přišel gólem v 94. minutě o výhru v Sunderlandu a remizoval 2:2. Hosté ztratili po 10 soutěžních zápasech čtyři dny po vítězství 3:0 v pražském Edenu nad Slavií v Lize mistrů.

Sunderland poslal v 35. minutě do vedení odchovanec Arsenalu Ballard, jenž tak ukončil 811 minut trvající neprůstřelnost svého mateřského klubu. Za jeho A-tým však nikdy nenastoupil. Svou trefu náležitě oslavil. „Kanonýři“ do druhého poločasu nastoupili s velkou vervou a drtivým tlakem vývoj utkání otočili. Nejprve vyrovnal v 54. minutě Saka a o dvacet minut později obstaral vedoucí branku Trossard.

Po Belgičanově trefě se však obraz hry změnil a otěže přebrali domácí, několik gólových šanci zlikvidoval hostující brankář Raya. Třicetiletý Španěl nakonec kapituloval v 94. minutě, Brobbey byl v souboji s Gabrielem důraznější a akrobatickým kopem ukončil vítěznou sérii hostů. Nizozemský útočník se prosadil poprvé od letního přestupu z Ajaxu Amsterodam. Sunderland je třetí a na dnešního soupeře ztrácí sedm bodů.

Přestřelka Spurs s Manchesterem skončila remízou

Manchester United poslal ve 32. minutě do vedení Mbeumo. Tottenham, který bude za měsíc hostit v Lize mistrů pražskou Slavii, v 84. minutě vyrovnal gólem Tela, jenž byl tou dobou na hřišti pět minut. V úvodu nastavení Richarlison hlavou tečoval Odobertovu střelu mimo dosah brankáře Lammense a byl blízko pátému vítězství nad Manchesterem United za sebou.

Video placeholder
Tottenham - Man. United 2:2. Domácí v nastavení dokonali obrat, hosté ale zachránili bod • Canal+ Sport

„Rudí ďáblové“ však v poslední minutě nastavení vyrovnali po rohovém kopu. Fernandes našel na zadní tyči De Ligta, jenž vyskočil nejvýš ze všech a prodloužil ligovou sérii svého týmu bez porážky na pět zápasů.

Everton doma porazil Fulham 2:0 góly Gueyeho a Keanea a zvítězil po třech zápasech. Hosté si připsali pátou porážku z posledních šesti kol a na 15. místě je dělí od sestupového pásma jen bod. Everton má o čtyři body více a je jedenáctý.

Nottingham Forest otočil zápas s Leedsem, zvítězil 3:1 a poprvé od úvodního kola naplno bodoval. Aston Villa porazila 4:0 Bournemouth a Brentford ve druhém poločase otočil duel s Newcastlem a zvítězil 3:1.

Nottingham, který má po odvolání Nuna Espírito Santa a Angeho Postecogloua už třetího kouče v sezoně, prohrával od 13. minuty. Vedení Leedsu však vydrželo jen dvě minuty, než se trefil poprvé v anglické lize záložník Sangaré. První výhru pod vedením Seana Dycheho si Nottingham zajistil po brankách ve druhém poločase, o které se postaral hlavou Gibbs-White a v nastaveném čase z penalty Anderson. Forest i tak zůstal na předposledním místě, Leeds je šestnáctý.

Účet Aston Villy při čtyřgólovém vítězství nad Bournemouthem otevřel argentinský záložník Buendía trefou z přímého kopu. Druhý gól přidal Belgičan Onana a postaral se o to, že i šestá z posledních tref Aston Villy padla zpoza pokutového území. Po změně stran se prosadili střídající Barkley a Malen, oba po rohových kopech.

Vítězství Brentfordu nad Newcastlem režíroval dvěma góly Braziec Thiago, který se trefil ve čtvrtém domácím zápase po sobě a i tentokrát byla jedna z jeho branek vítězná.

Premier League 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal1182120:526
2Manchester City1171323:822
3Chelsea1162321:1120
4Sunderland1154214:1019
5Tottenham1153319:1018
6Aston Villa1153313:1018
7Manchester Utd.1153319:1818
8Liverpool1160518:1718
9Bournemouth1153317:1818
10Crystal Palace1145214:917
11Brighton1144317:1516
12Brentford1151517:1716
13Everton1143412:1315
14Newcastle1133511:1412
15Fulham1132612:1611
16Leeds1132610:2011
17Burnley1131714:2210
18West Ham1131713:2310
19Nottingham Forest1123610:209
20Wolves110297:252
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

