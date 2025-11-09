Trpišovský po přestřelce: Utkaly se supertýmy. Příliš emocí? Chce to najít správný poměr
Po bláznivém utkání Jindřich Trpišovský nešetřil chválou. Směrem k oběma týmům a především k dvougólovému Tomáš Chorému. Klasika mezi Plzní a Slavií se totiž zvrhla v přestřelku, osm branek ještě v žádném utkání této sezony Chance ligy nepadlo. „Asi vás překvapím, ale trochu jsem to čekal,“ usmíval se po výhře 5:3 slávistický trenér, který odjíždí ze Štruncových sadů podruhé v řadě se třemi body.
Vážně? Proč?
„Nechci říct, že jsem věštec, nikdy nevíte, jestli góly padnou. Ale herní pojetí týmů je blízké, Plzeň se transformuje a je nám hodně podobná. Oba týmy chodí za obranu a hodně dostupují. Pro šance je větší prostor, než když jsou defenzivní linie hluboko. Když se zápas povede a jste produktivní, což byly oba týmy, může vzniknout takové skóre. Přirovnal bych to k Atalantě, kde byli fantastičtí gólmani a jen proto tam góly nepadly. Byl to podobný zápas, i když to skončilo 0:0.“
Takže tři inkasované góly nevadí?
„Je to velké a důležité vítězství. Byly tam chyby, ale jinak to byl komplexní výkon. Musím poděkovat týmu, protože soupeř byl kvalitní a ukázal to v Římě, nebo proti Fenerbahce. Zažili jsme těžké momenty – srovnání na 1:1, snížení na 3:4, ale vždy jsme dobře zareagovali. Ve vápně kluci uskákali hrozně moc míčů a souboje jsme zvládli i v boxu soupeře. Přirovnal bych to k tomu minulému zápasu tady, kdy jsme dali brzy gól a pak přišlo vyrovnání. Jsem rád, jak to všichni kluci, kteří prošli covidem, zvládli.
Ale vedli jste 4:1, tak proč z toho bylo nakonec drama?
„Kvůli kvalitě soupeře, utkaly se dva supertýmy. Přirovnal bych to k utkání, kdy jsme doma prohrávali na jaře 1:3, pak jsme snížili a vyhráli 4:3. Momentum zkrátka stálo na straně Plzně. Pak udělají akci Memičem, který je neuvěřitelný evropský hráč, a náhle je to o gól. Chvíli jsme se hledali, ale pak musím říct, že jsme zareagovali dobře. Třeba pátý gól, za stavu 4:3 máme oba střeďáky ve vápně soupeře.“
Klíčem byl opět dvougólový Tomáš Chorý, byť ještě pár dní zpět nevypadal fit…
„Řeknu to jednoduše, Byl extrémně koncentrovaný, svedl spoustu soubojů pade na pade a k tomu měl fakt kvalitu. Ne, že by jí jindy neměl, ale vyšlo mu to. Tak, jak jsem ho viděl po Arsenalu, jsem ho ještě neviděl, ale v sobotu naskočil do tréninku. Ukazuje to mentalitu týmu a obětavost. V zápasech musíte být odolní, protože soubojů je strašné množství a musíte do nich chodit naplno. Tomáš byl v zápase a stejně jako loni nám hrozně pomohl.“
Jak je možné, že se dokáže tak adaptovat na tu bitevní vřavu a zůstat koncentrovaný?
„Tohle mu hrozně vyhovuje. V Liberci jsem žehral na to, že nemáme na hřišti extroverty, kterým taková atmosféra pomáhá. A v tom je Tomáš neuvěřitelně silný. Takové zápasy ho podle mě ještě spíš motivují, aby ze sebe dostal to nejlepší. Celé trojce vepředu vyhovoval styl zápasu – když vyhrajete souboj, můžete jít do přečíslení. Hrál skvěle, ale na druhou stranu ho ostatní křídelníci dobře doplňovali.“
Myslíte si, že se dočkáme i velkého zápasu, kde ubude strkanic, žlutých karet a emocí?
„Jednou jsem takový zápas zažil. Myslím, že to bylo asi dva roky zpátky, prohráli jsme doma 1:2. A pak se řešilo, že tam bylo emocí málo a bylo to klidné. Nemám na to úplně odpověď, chce to najít ten správný poměr. Emoce ke sportu patří a negativní nikdo nechce. Ale kdo něco hrál, tak ví, že je těžké se stoprocentně kontrolovat. Samozřejmě bychom si přáli, aby bylo méně karet, faulů a strkanic, ale padlo osm gólů, spoustu krásných akcí i skvělých individuálních výkonů. A naopak, některé zápasy venku nehrajeme dobře, protože nemáme dost emocí.“
První inkasovaný gól šel asi trochu za Jindřichem Staňkem, který se vrátil do brány. Kdy se rozhodlo o tom, že bude chytat on a ne Markovič, který měl výtečnou formu?
„Fotbal je o chybách. A všichni víme, že u toho gólu to trochu chyba byla, Jindra to ví sám. Pokud ale má přijít chyba, ať je v zápase, kdy vyhrajeme. Společně jako tým góly dáváme i dostáváme. Cením si toho, jak po takové situaci působil. Že půjde do zápasu, bylo připravené řešení, trenéři brankařů to měli v hlavě dlouhou dobu, už před Arsenalem. Markovič chytal skvěle, podržel nás na Spartě a na Atalantě, takže měl i ten Arsenal trochu za odměnu. Jsme rádi, že Marky udělal ten krok a už má na Slavii.“
